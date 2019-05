Elezioni | la Lega primo partito a Rosarno Tra imprensentabili e legami con la ' ndrangheta

Elezioni Europee - le proiezioni dei voti circoscrizione per circoscrizione : dove fa il botto la Lega : "Dicevano che il nord ci avesse voltato le spalle, mi pare proprio di no". A Porta a porta il capogruppo della Lega Riccardo Molinari gongola davanti alle proiezioni del consorzio Opinio che ha preso in considerazione i dati, in fase di spoglio, delle Elezioni Europee per singole circoscrizioni. E l

Elezioni Europee - Giorgia Meloni manda un pizzino a Matteo Salvini : "Noi al governo con la Lega" : Esulta Giorgia Meloni dopo il risultato ottenuto da Fratelli d'Italia alle Elezioni Europee: "il secondo per crescita dopo quello della Lega di Matteo Salvini. Siamo cresciuti del 50% rispetto alle Politiche, un dato tutt'altro che scontato, perché si pensava che la crescita della Lega ci avrebbe fa

Elezioni Europee - risultati : boom Lega - crollo M5S. Pd secondo partito - Fdi vicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a un terzo delle schede (19.000 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega si conferma il primo partito con il 32,3%. Il Pd...

Elezioni Europee - il trionfo della Lega anche a Roma : Vespa incredulo - il dato epocale : Ci sono dati alle Elezioni Europee 2019 che, come ha ammesso Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno, devono essere "presi come atti di fede". Se non ci fossero i dati ufficiali dell'ufficio elettorale del ministero dell'Interno, in effetti, certi risultati ottenuti dalla Lega di Matteo Salvini potreb

Elezioni - la Lega primo partito oltre il 30% - Salvini : “Il governo va avanti”. Pd davanti al M5S : La Lega prima forza politica del Paese, Pd davanti al Movimento 5 Stelle. La proiezione con il 26% del campione scrutinato danno la Lega al 32,9%, il Pd al 22,2%, 19,9 per il M5S, 9,1% Forza Italia, 5,8% per Fratelli d’Italia e 3 per +Europa. I primi risultati delle Elezioni Europee fotografano un scenario italiano profondamente cambiato rispetto a...

Elezioni europee - le prime proiezioni : Lega al 30% - Pd e M5s più vicini : Le prime proiezioni delle Elezioni europee fornite a Porta a porta (all'11%) confermano la Lega primo partito, con un 30% tondo. Dato ancora iniziale, dunque, ma il trend degli exit poll non vengono smentiti. Alle spalle del partito di Matteo Salvini, battagliano il Pd (21,8%) e M5s (20,7%), con un

Elezioni europee - trionfo di Salvini : la Lega al 33% Tonfo del M5S superato dal Pd. Forza Italia sotto il 9% : Netta vittoria della Lega di Matteo Salvini alle Elezioni europee. Il Carroccio, in base alle proiezioni, supera il 30% ed è nettamente il primo partito. Il Pd sorpassa il Movimento 5 Stelle, delude Forza Italia, forte avanzata di Fratelli d'Italia, +Europa vicina al quorum del 4% Segui su affarItaliani.it

