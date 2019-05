Treviso | accoglienza negata | nigeriano aggredisce medico

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Federico Garau Convinto di riuscire ad ottenere lo status di rifugiato per i suoi problemi psichiatrici, lo straniero ha costretto con la forza il suoa seguirlo negli uffici della commissione per perorare la sua causa Voleva ottenere lo status di rifugiato ad ogni costo, e per tale ragione un giovaneè arrivato ad aggredire ilche lo aveva in cura, scatenando il panico a. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato nella mattina dello scorso venerdì, intorno alle ore 12. Dopo essersi visto negare la protezione internazionale dalla commissione territoriale di competenza, lo straniero, in preda alla furia, ha lasciato l'edificio per dirigersi spedito verso il centro di salute mentale di via Venier. Qui, infatti, era certo di trovare lo psichiatra che lo aveva seguito nell'ultimo periodo. Fatta irruzione nello studio ...

UnitaNews : Pronti ad ospitare i profughi - - UnitaNews : Pronti ad ospitare i profughi - -