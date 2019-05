Mi hanno rubato la borsa con l' agendina con il percorso oncologico di mio figlio di

Alcuni hacker hanno rubato i dati di altri hacker che rubavano dati : Alcuni hacker hanno, è proprio il caso di dirlo, hackerato un forum su cui altri hacker si scambiavano i dati dei profili di Instagram e Twitter da loro rubati. Questa trama alla Inception è realmente accaduta sul forum Og Users, sul quale sono scambiati dati di accesso ad account rubati di Instagram, Twitter o anche di PlayStation Network, Steam, Domino’s Pizza. Uno o più hacker sono riusciti a violare il forum e a entrare in possesso dei dati ...

La figlia del vecio alpin : "Aiuto - hanno rubato la penna nera a papà" : Nino Materi Tanti cappelli persi all'adunata di Milano. Nasce un gruppo Facebook per ritrovarli Per un alpino il proprio cappello con la penna non è un copri-capo, ma un copri-anima: più che a proteggere la testa dai rigori del freddo, serve a proteggere il cuore dai rigori della nostalgia; epico pezzo di tessuto verdone con la falda a punta, che pare il naso di Pinocchio, da cui un alpino non si separerebbe mai. A meno che... A meno ...

Mobilita le forze dell’ordine perchè hanno rubato l’auto con la figlia dentro - ma cercava nel parcheggio sbagliato : Momenti di paura ieri attorno a mezzogiorno a Malcesine con una Mobilitazione delle forze dell’ordine che hanno interessato anche il Trentino. Un uomo di 45 anni aveva parcheggiato la propria auto, una Passat, lasciando all’interno la figlia di 10 anni, la radio accesa e le chiavi nel cruscotto. Lui, assieme ad un amico, si era allontanato per fare del volantinaggio per la propria attività di parapendio sul monte Baldo. Poco dopo è ...

Sesto San Giovanni - parlano gli ex operai malati per l’amianto : “Sono un sopravvissuto - mi hanno rubato la vita” : “Ho mangiato, respirato e bevuto amianto per anni. E ora mi ritrovo in questo stato”. A raccontare la propria storia è Silvestro Capelli, ex dipendente della Breda, che ha sfilato in corteo a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, insieme a lavoratori e familiari alla vigilia della Giornata mondiale delle vittime dell’amianto. “Mio marito è morto sei anni fa” ricorda Rossella Luongo, “sono qui per ...

Elezioni Ue - mi hanno rubato la bandiera europea. Ma non me ne sono dispiaciuto troppo : Mi hanno rubato la bandiera europea: era bella, grande, con le 12 stelle giallo cromo sullo sfondo blu cobalto. L’avevo sciorinata fuori casa raccogliendo l’invito di Romano Prodi e di numerosi movimenti europeisti, spesso divisi, ma su questo uniti, a farlo il 21 marzo; anzi, l’avevo messa fuori un po’ prima, per la verità, e ce l’avevo lasciata nei giorni seguenti, perché mi pareva brutto “ammainarla” dopo averla sciorinata e ...

Scioperi per il clima - a Roma tutti in piazza con Greta Thunberg : 'Ci hanno rubato il futuro - politica non fa niente' : Quando saremo vecchi sapremo che abbiamo lottato per cambiare il mondo e continueremo a lottare fino alla fine", ha concluso Greta. "Grazie Roma". Il palco è alimentato con l'elettricità prodotta da ...

[Il caso] "Non c'entro niente con le nozze della Prati. hanno rubato le mie foto - vi spiego come mi hanno contattato" : ... prima di procedere con la denuncia, le foto sono pubbliche perché appunto pubblicate su Facebook e ora oggetto del diritto di cronaca. Ma come è avvenuto il contatto fra Mark Caltagirone e il suo ...

Roma - la mamma di Zaniolo : "Dopo aver visto Ajax-Juve ci hanno rubato l'auto" : Brutto risveglio per la famiglia Zaniolo : la madre Francesca ha denunciato il furto della propria auto con la quale è solita accompagnare il figlio agli allenamenti a Trigoria. "Ieri sera ho visto ...

«Meghan e Harry mi hanno rubato l’account Instagram» : «Meghan e Harry mi hanno rubato l’account Instagram». È l’accusa di Kevin Keiley, un uomo del West Sussex, che quando ha tentato di entrato sul suo profilo del social fotografico più famoso del web ha fatto l’amara scoperta. Il duca e la duchessa del Sussex si erano appropriati del suo account. Lui, tifoso del Reading, ha raccontato di esser soprannominato “royal” e il suo nickname su Instagram era ...

"Harry e Meghan hanno rubato il mio account" : la denuncia di un 55enne : Harry e Meghan d'Inghilterra, appena sbarcati su Instagram, sarebbero colpevoli di un " furto ", quello del profilo Instagram di Kevin Keiley, un 55enne originario del Sussex. Ma cosa è successo ...