Il Torino chiude in bellezza la Serie A | 3-1 alla Lazio | ma che rammarico non giocare in

(Di domenica 26 maggio 2019) Ilsupera 3-1 lanell’ultimo turno diA eil campionato in 7ª posizione: grande stagione per i granata che hanno visto sfumare l’Europa nelle ultime gare Inizia conl’ultima domenica diA dell’anno. Quello che qualche settimana fa sembrava un big match con in palio l’Europa, si è trasformato in una sfida senza obiettivi per entrambe le squadre. Il, dopo una grande stagione (specialmente nel girone di ritorno), ha visto sfumare l’Europa nelle ultime giornate, in seguito al pareggio con la Juventus epesante sconfitta per 4-1 contro l’Empoli. Laha perso terreno dal gruppo europeo, preferendo conservare le ultime energie per assicurarsi il trionfo in Coppa Italia che le ha permesso ugualmente di entrare in Europa League. Dunque partita utile unicamente a salutare la stagione. Ilconferma l’ottimo trend casalingo ...

