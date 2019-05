Verissimo | Walter Nudo | ‘Dopo l’ictus ho capito Fabrizio Frizzi’

tvzap.kataweb

(Di sabato 25 maggio 2019) L’8 aprile mentre è in un hotel da solo a Los Angelesviene colpito da due ischemie celebrali e vola a Milano per farsi operare. Sabato 25 maggio il vincitore del Grande Fratello Vip racconta ae a Silvia Toffanin di quei momenti concitati e di come sta adesso.e i due ictus, pensavo: ‘Io me ne sto andando’ “Mi sono svegliato nella mia camera d’albergo ho iniziato a fare meditazione, dopo 5 minuti penso che devo leggere una cosa e mi alzo di scatto, barcollo, mi ributto sul letto, sento un puff all’orecchio destro, confusione, mi gira forte la testa e mi viene una forte nausea e tutto il corpo molle, non riuscivo a governare la mano sinistra. Non riuscivo a parlare bene, ho provato a dire ’33 trentini entrarono a Trento’ ma non mi veniva. Tu pensami mentre ho in corso due ictus che provo a dire 33 trentini. ...

