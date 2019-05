PSG e Tuchel ancora insieme | prolungato il contratto del tecnico

calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) Spazzati via tutti, in un sol colpo. Il Paris Saint Germain ha scelto l'allenatore per la prossima stagione: èThomasilaltedesco fino al 2021. Diversi i nomi importanti di allenatori accostati alla panchina francese. Era infatti incerto il futuro didopo la stagione appena conclusa, con l'ennesimo fallimento in Champions e situazioni di spogliatoio poco chiare. E allo stesso tempo, diverse erano le squadre ad aver fatto un sondaggio per accaparrarselo in caso di addio ai francesi. Tutti delusi, PSG e.

MatteoPedrosi : ??? Thomas #Tuchel ha prolungato con il #PSG fino al 2021. - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Tuchel confermato dal PSG: c'è la firma fino al 2021 ??? - Hermesjuventino : #Tuchel rinnova fino al 2021 con il #Psg. Ma come? Quindi niente #Allegri, niente #Mourinho? Quindi i famosissimi e… -