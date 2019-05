I vincitori del festival di Cannes

Sono 510 i Comuni italiani vincitori del 2° bando WiFi4EU per le reti Wi-Fi gratuite : Il secondo bando di WiFi4EU ha visto candidarsi più di 10.000 municipalità in tutta Europa: in Italia Sono ben 510 i Comuni che otterranno i voucher da 15.000 euro per la creazione di reti Wi-Fi gratuite . L'articolo Sono 510 i Comuni italiani vincitori del 2° bando WiFi4EU per le reti Wi-Fi gratuite proviene da TuttoAndroid.

The Voice of Italy : cosa fanno oggi tutti i vincitori delle passate edizioni : The Voice of Italy: tutti i vincitori del talent di Rai 2 e cosa fanno oggi Il 23 aprile 2019 è tornato su Raidue il talent show The Voice of Italy. Un cast del tutto rinnovato che vede al timone una Simona Ventura in grande spolvero, dopo il ritorno in casa Rai, e quattro coach […]