Transessuale rifiuta rapporto di gruppo e viene pestato da un branco di giovani

(Di venerdì 24 maggio 2019) Pretendevano unsessuale dida unma, al suo rifiuto, l’hanno riempito di calci e pugni fino a rompergli un dente. È accaduto a Foggia, dove gli agenti della squadra mobile hanno arrestato quattrossimi, due dei quali minorenni, in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale del capoluogo dauno e dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Bari. I più grandi degli arrestati hanno 20 e 21 anni. Con i due minorenni sono accusati di tentata rapina e lesioni personali aggravate.Le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza del pestaggio subito dalla vittima sono così brutali che la Procura di Foggia ne ha vietato la divulgazione. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, la sera del 19 aprile scorso i quattro ragazzini a bordo di un’auto hanno avvicinato ilnelle ...

