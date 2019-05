Formula 1 | Kimi Raikkonen non smette di sorprendere | la richiesta all’Alfa Romeo è

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il pilota finlandese ha fatto al suo team unaparticolare, che nessuno si sarebbe mai aspettato Il Gran Premio di Monaco in programma domenica sarà il 300° in carriera per, che taglierà questo traguardo al volante dell’AlfaRacing. Una ricorrenza prestigiosa, che il pilota finlandese però non ha nessuna intenzione di festeggiare, prova ne è lasorprendente rivolta al proprio team di cancellare tutti i party organizzati per il raggiungimento di questo obiettivo. photo4/Lapresse “Non sono assolutamente interessato – le parole dell’ex Ferrari – non sono qui per dire di essere il pilota con più Gran Premi. Mi dà zero piacere. Ho già detto al team che è solo un numero. Ho cercato di costringerli a cancellare tutto, ma non ho avuto un grande successo. Non mi sembra passato così tanto tempo, specialmente dopo aver ...

ayusucai : RT @svkrhub: A Montecarlo ci sarà la 300° gara di Kimi Raikkonen in Formula 1 - Friendsdontli15 : RT @svkrhub: A Montecarlo ci sarà la 300° gara di Kimi Raikkonen in Formula 1 - 412Speciale : RT @svkrhub: A Montecarlo ci sarà la 300° gara di Kimi Raikkonen in Formula 1 -