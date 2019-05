Milano | la madre del bimbo ucciso in casa dal padre | Aljich violento | picchiava

Milano - l'omicidio choc : ammazza la madre con un levatorsoli : Corrado Badagliacca è stato trovato ieri in stato confusionale in via Avogadro a Cinisello, dove i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni lo hanno riconosciuto e fermato a circa un chilometro di distanza dal suo appartamento di via Sicilia. Gli inquirenti della procura di Monza hanno emesso un decreto di fermo nei confronti del 21enne che - stando all'ipotesi prevalente - avrebbe ucciso la madre con un levatorsoli.La ...