Amazon Prime | come funziona | quanto costa e che vantaggi offre

Prime succulenti offerte Amazon per il Huawei P30 Lite : prezzo del P30 Pro abbattuto a maggio : Per il Huawei P30 Lite le offerte Amazon cominciano a farsi più interessanti, quelle del P30 Pro ancora di più non possono passare proprio inosservate. Sullo store di Jeff Bezos in questo inizio di seconda parte di maggio 2019 le occasioni non mancano per chi ha deciso di puntare su due device diversi dello stesso produttore, il suo top di gamma assoluto dell'ultima generazione e il corrispondente medio di gamma ma con una scheda tecnica (mai ...

Su Amazon Prime Video la nuova serie di Star Trek dedicata Jean Luc Picard : Accordo tra la CBS, che produce la serie, e Amazon Prime Video che lo distribuirà nel resto del mondo: la nuova serie di Star Trek dedicata a Jean Luc Picard ossia il mitico capitano dell’Enterprise e interpretato da Sir Patrick Stewart in Italia sul sito per lo streaming del colosso della vendita online. Gli episodi saranno disponibili su Amazon Prime Video in oltre 200 Paesi e territori a 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti su ...

El Pueblo : «in fuga dalla città» con la prima commedia realizzata da Amazon Prime Video e Mediaset España : El Pueblo Il prossimo 14 maggio oltre i Pirenei Amazon Prime Video presenterà la prima serie realizzata in collaborazione con Mediaset España, una commedia che vedrà alcuni strani personaggi alle prese con una vita tutta nuova, da iniziare in una terra “antica” e lontana dalla realtà alla quale sono abituati. La prima stagione de El Pueblo, coprodotta da Contubernio Films, sarà disponibile in streaming prima della messa in onda in tv ...

Amazon Prime Video - serie tv e film : le novità di maggio 2019 : Dopo il successo di American Gods, Neil Gaiman firma per Amazon Prime Video la trasposizione tv di un altro suo cult: atterrano sulla piattaforma gli essere ultraterreni di Good Omens, pronti a contenere gli effetti nefasti di un Antocristo adolescente pronto a disfare il mondo. Non a caso, il titolo del romanzo originale, scritto dal padre di Stardust, Coraline e Sandman in collaborazione con il compianto Terry Pratchett, in italiano è tradotto ...

Film e serie tv su Amazon Prime Video a Maggio 2019 : Fleabag - Sneaky Pete e Good Omens : Amazon Prime Video a Maggio 2019 i Film e le serie Tv in arrivo Poco ma buono è il mantra di Amazon Prime Video che prosegue su questa scia anche a Maggio con tre titoli di punta in prima visione assoluta e che valgono da soli l’abbonamento. Il 10 Maggio arriva la terza stagione di Sneaky Pete con Giovanni Ribisi nel ruolo di un abile truffatore alle prese con la famiglia del suo compagno di cella, di cui ha preso l’identità e che ...

Amazon - le consegne Prime passeranno da due giorni a uno soltanto : L'azienda di Jeff Bezos si conferma una delle società più redditizie del mondo e resta sul podio delle aziende con una capitalizzazione superiore ai mille miliardi di dollari.

Amazon pronta a lanciare le consegne in 1 giorno per gli utenti Prime : Amazon ha confermato di essere al lavoro per dimezzare i tempi di consegna per gli utenti Amazon Prime, portandoli a un giorno per tutti gli ordini. L'articolo Amazon pronta a lanciare le consegne in 1 giorno per gli utenti Prime proviene da TuttoAndroid.

In Germania Amazon Prime Video ha distribuito il secondo episodio dell’ottava stagione di “Game Of Thrones” con alcune ore di anticipo : In Germania l’attesa ottava e ultima stagione di Game of Thrones è distribuita su Amazon Prime Video, il servizio di streaming di Amazon, che ieri, per un errore, ha reso disponibile il secondo episodio della serie tv alcune ore in anticipo

Amazon e Google fanno pace - YouTube e Prime Video su Fire TV e Chromecast : Amazon e Google hanno raggiunto un accordo che chiude le controversie sulla disponibilità dei contenuti di entrambe sui reciproci dispositivi. Amazon renderà disponibile YouTube TV sui dispositivi Amazon Fire TV, Google farà in modo che i contenuti Video di Amazon Prime siano visibili anche tramite Google Chromecast. Per chi non fosse informato, nel 2017 le due aziende si sono contrapposte in una battaglia senza esclusione di colpi sul terreno ...

Amazon Prime Video è in arrivo su Chromecast e Android TV mentre YouTube sbarcherà su Fire TV : Google e Amazon stanno convergendo con le rispettive piattaforme Video a beneficio degli utenti. Amazon Prime Video è in arrivo su Chromecast e Android TV con il supporto per i titoli 4K. Un'app ufficiale YouTube sarà presto disponibile per i dispositivi della famiglia Fire TV con il supporto completo 4K a 60 FPS, oltre a YouTube TV e YouTube Kids entro la fine dell'anno. L'articolo Amazon Prime Video è in arrivo su Chromecast e Android TV ...