Alexa | Siri e le altre | basta sessismo | l' Onu chiede parità di genere per assistenti

Delirio Onu : zittisce Siri e Alexa Voci da donna - è maschilismo : Massimiliano Parente N on c'è limite alle lagne femministe, adesso non vanno più bene neppure Alexa e Siri, gli assistenti virtuali di Apple e Amazon, perché hanno delle Voci femminili. Se ne è lamentata addirittura l'Organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura delle Nazioni Unite, evidentemente non hanno di meglio a cui pensare. Me le immagino, le femministe, riunite intorno a un tavolo, ogni giorno a scandagliare il ...