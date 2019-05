Accordo a sorpresa Juve-Guardiola Quattro anni a 24 mln a stagione

affaritaliani

(Di giovedì 23 maggio 2019) Clamorosofra lantus e Pepche impegnerebbe l'allenatore con i bianconeri percon un compenso di 24 milioni di euro a. Secondo quanto apprende l'Agi, la firma è prevista per il 4 giugno. Venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui, casualità, i tour per visitare l'Allianz Stadium con il relativontus Museum sono stati improvvisamente e misteriosamente sospesi Segui su affaritaliani.it

