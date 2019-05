Roma | fiamme in un appartamento all' Appio | uomo intrappolato sul cornicione

Roma - tensioni fuori dall’Olimpico prima della finale di Coppa Italia. Cariche e auto della municipale in fiamme : Scontri fuori dello stadio Olimpico tra tifosi laziali e Polizia prima della finale di Coppa Italia tra i biancocelesti e l’Atalanta. Le forze dell’ordine hanno utilizzato lacrimogeni e l’idrante per disperdere un centinaio di ultras che cercavano lo scontro con i bergamaschi. Nel corso dei disordini è stata data alle fiamme una macchina della Polizia municipale prima che fosse ripristinato l’ordine. ...

Romanista si lancia tra le fiamme per salvare vite. Totti : 'Sei formidabile!' : ROMA - Gli eroi esistono. Daniele è uno di questi e anche senza super poteri ha sfidato le fiamme nell'incendio di tre giorni fa che ha devastato una palazzina di Centocelle , salvando quattro persone ...

Casting per 'Cuochi e Fiamme' di Magnolia e per spettacoli nei pressi di Roma : Sono tuttora in corso le selezioni di concorrenti con la passione per la cucina per il noto programma televisivo dal titolo Cuochi e Fiamme, prodotto da Magnolia. Sono inoltre attualmente aperte le selezioni per la ricerca di figure varie per spettacoli ed eventi che si terranno nei pressi di Roma a cura dell'Associazione culturale Calipso. Cuochi e Fiamme Per la nota casa di produzione televisiva Magnolia, sono tuttora aperte le selezioni per ...

Roma - a fuoco una discarica abusiva alla periferia est : fumo e fiamme nella notte| : Le fiamme nella notte di giovedì. L’area era stata sequestrata lo scorso febbraio. Gli allarmi inascoltati dei cittadini

Incendio Notre-Dame - il Romanzo di Victor Hugo con una scena della cattedrale in fiamme schizza in vetta alle classifiche : Victor Hugo torna in vetta alle classifiche. All’indomani del terribile Incendio che ha colpito la cattedrale di Notre-Dame a Parigi il celebre romanzo pubblicato nel 1831 dallo scrittore francese, autore de I Miserabili, è balzato in testa alle vendite su Amazon. Notre-Dame de Paris è terzo nella classifica dei classici bestseller, mentre subito dietro si è impennata anche la richiesta di libri di fotografie e guide turistiche sulla chiesa ...

Fiamme Gialle premiano a Roma vincitori medaglie Mondiali ed Europei : Le Fiamme Gialle hanno premiato a Roma gli atleti che si sono particolarmente distinti nella stagione agonistica 2018 e nella stagione 2019