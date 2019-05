Dopo un primo intervento di rimozione parziale della ghiandola per un carcinoma

LIVE Cittadella-Benevento 1-0 - Semifinale Play-off Serie B in DIRETTA : Cittadella con Proia Dopo il primo tempo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cittadella-Benevento, match valido per la prima Semifinale Play-off della Serie B di calcio. Stasera, alle ore 21:00, il Cittadella di mister Venturato, reduce dal successo al primo turno con lo Spezia (2-1), ospiterà al “Tombolato” il Benevento. I Campani, forti del quarto posto ottenuto nella stagione regolare (diventato terzo dopo la squalifica del Palermo), sono i favoriti principali per la ...

LIVE Cremona-Trieste basket - Gara-2 Playoff in DIRETTA : 25-24 Dopo il primo quarto - aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 della serie di quarti di finale dei Playoff di Serie A tra la Vanoli basket Cremona e l’Alma Trieste. In gara-1 domenica scorsa i lombardi di coach Meo Sacchetti hanno battuto i ragazzi di Eugenio Dalmasson per una partita all’ultimo respiro, decisa da quattro tiri liberi nelle ultimissime fasi di Drew Crawford, l’MVP della stagione regolare, autore di 21 punti e ...

Giro d’Italia 2019 - le pagelle dei favoriti Dopo la prima settimana. I promossi e bocciati. Voti alti per Primoz Roglic e Vincenzo Nibali : Primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019 ed è tempo di bilanci. Questa prima settimana di corsa ha regalato diversi colpi di scena e nonostante l’assenza di grandi salite, ci sono già dei distacchi importanti nella classifica generale tra i principali favoriti. In questo elenco non compare più il nome di Tom Dumoulin, costretto al ritiro dopo la caduta subita nella quarta tappa. Andiamo quindi a scoprire i promossi e bocciati di ...

Wilder pazzesco! Breazeale demolito al primo round Dopo 2 minuti : Brooklyn omaggia la furia del ‘Bronze Bomber’ : Deontay Wilder stende Dominic Breazeale dopo 2 minuti e 17 secondi di match: ‘The Bronze Bomber’ difende il titolo dei pesi massimi WBC davanti ad un Barclays Center gremito Davanti ad un Barclays Center di Brooklyn riempito da circa 26.000 persone, Deontay Wilder ha dato prova, ancora una volta, della sua furia. Il pugile americano ha difeso con successo la cintura dei pesi massimi WBC mettendo fuori combattimento al primo round Dominic ...

LIVE Cremona-Trieste basket - Play-off 2019 in DIRETTA : gara-1 in tempo reale - Vanoli comanda di un punto Dopo il primo quarto : Buongiorno! Benvenuti su OA Sport per seguire la DIRETTA LIVE della prima sfida dei Play-off di Serie A tra Vanoli Cremona e Alma Trieste. dopo trenta giornate di grande battaglia, la massima serie del basket italiano si appresta a vivere la quaranta giorni di emozioni della post-season, Cremona sfida Trieste nel primo turno (valido come quarti di finale) al termine di una stagione assolutamente sopra le aspettative che le ha permesso ...

LIVE Federer-Coric - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 2-6 3-2 - Federer prova a reagire Dopo un pessimo primo set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Roger Federer e Borna Coric. Sulla terra rossa del Foro Italico va in scena il secondo impegno della giornata per lo svizzero, il quale in mattinata si è sbarazzato abbastanza agevolmente del portoghese Joao Sousa per 6-4 6-3 in 81 minuti di gioco nella sua prima partita a Roma dopo tre anni. Il fuoriclasse elvetico ...

LIVE Federer-Coric - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 2-6 2-1 - Federer prova a reagire Dopo un pessimo primo set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Roger Federer e Borna Coric. Sulla terra rossa del Foro Italico va in scena il secondo impegno della giornata per lo svizzero, il quale in mattinata si è sbarazzato abbastanza agevolmente del portoghese Joao Sousa per 6-4 6-3 in 81 minuti di gioco nella sua prima partita a Roma dopo tre anni. Il fuoriclasse elvetico ...

Giro d’Italia – Valerio Conti scalza Primoz Roglic e si prende la maglia rosa - la classifica Dopo la sesta tappa : Il corridore dell’Androni scalza Primoz Roglic in testa alla classifica generale, precedendo il connazionale Carboni Fausto Masnada vince la sesta tappa del Giro d’Italia, da Cassino a San Giovanni Rotondo (238 km). Il bergamasco dell’Androni Giocattoli-Sidermec si impone con 5 secondi di vantaggio sul compagno di fuga, Valerio Conti (UAE Emirates) che conquista la maglia rosa di leader della classifica generale dove ...

Crescita - nel primo trimestre la Germania torna in positivo : +0 - 4% - in linea con Eurozona. Italia penultima Dopo Lettonia : Nel primo trimestre del 2019 l’economia tedesca, che a fine 2018 aveva rallentato, è tornata a crescere: il pil ha segnato +0,4% rispetto agli ultimi tre mesi dello scorso anno. Stando ai dati Eurostat, il dato è identico alla Crescita media dell’Eurozona nello stesso periodo. La Ue a 28 è invece cresciuta in media dello 0,5%. Entrambi i risultati sono in progresso dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso trimestre ...

Maradona Y Pelé è il nuovo singolo dei Thegiornalisti - primo inedito Dopo l’arrivo in Universal : Il nuovo singolo dei Thegiornalisti è Maradona Y Pelé. Ad annunciarlo è il gruppo di Tommaso Paradiso direttamente sui social, nei quali compare anche un piccolissima anteprima del brano che sarà in radio a cominciare dal 17 maggio 2019 e quindi a un passo dall'estate. L'arrivo del nuovo singolo del gruppo era stato annunciato durante uno dei concerti che il gruppo ha tenuto a Eboli, nel quale dichiararono di aver pronto un brano dedicato a ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Silvana Stanco è terza nel Trap - Dopo il primo turno di qualifica : dopo due giorni di pausa, è ricominciato il programma della terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo. In quel di Changwon infatti, si è disputato il primo turno di qualifica del Trap femminile e per l’Italia c’è da registrare l’ottima prestazione messa a referto da Silvana Stanco. L’azzurra si è installata attualmente in terza posizione sbriciolando 71 (23-23-25) dei primi 75 piattelli a disposizione, in ...

Soleil Sorge - dall'Isola dei famosi al topless : Dopo questa foto - il primo piano rovente. E Belen Rodriguez... : dall'Isola dei famosi al primo topless a Ibiza, con la benedizione di Belen Rodriguez. La bella Soleil Sorge ha creato scompiglio al reality di Canale 5 mettendo zizzania tra le naufraghe ma soprattutto conquistando il cuore di Jeremias Rodriguez, fratello della showgirl argentina. La loro relazione

Il primo ministro della Lituania si dimetterà - Dopo aver mancato l’accesso al ballottaggio delle presidenziali : Il primo ministro della Lituania, Saulius Skvernelis, ha annunciato domenica che darà le sue dimissioni dopo che non si è qualificato al ballottaggio previsto delle elezioni presidenziali, per le quali aveva deciso di candidarsi. I risultati parziali dicono che i

Golf - PGA Tour 2019 : Koepka 4° e Harding 13° Dopo il primo giro dell’AT&T Byron Nelson - comandato da Denny McCarthy : Si è disputato questa notte il giro d’apertura dell’AT&T Byron Nelson, torneo del PGA Tour che si svolge a Dallas, in Texas. dopo il primo giorno sul par 71 texano a comandare è Denny McCarthy, ventiseienne del Maryland, capace di concludere in -8 davanti ai suoi connazionali Tyler Duncan e Tom Hoge, entrambi a -7. Il gruppo particolarmente nutrito, però, è quello di coloro che si trovano in quarta posizione: sono ben nove i ...