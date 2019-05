Google si mette in casa Yomi | il cacciatore italiano di malware 

agi

(Di martedì 21 maggio 2019) Virus Total, la piattaforma di analisi malware diha deciso di includere tra le sue funzionalità la tecnologia italiana sviluppata da Yoroi per offrire una difesa avanzata alla comunità internazionale. Si chiama ‘', e consente la rilevazione e la gestione in sicurezza di malware informatici. Virus Total ne ha dato l'annuncio con questo messaggio: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a: The Malware Hunter di Yoroi al progetto mutisandbox. Questo porta VirusTotal ad avere fino a sette sandbox integrati, oltre alle sandbox proprie di Virus Total per Windows, MacOS e Android.”, The Malware hunter, è in grado di “digerire” e detonare nel suo recinto di sabbia (sandbox) documenti dannosi, file eseguibili, installatori e script senza alcun pericolo. La “detonazione” avviene infatti in una maniera controllata, registrando il comportamento di ogni file potenzialmente ...

