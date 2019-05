Come liberarsi della paura di sbagliare e vivere meglio

Spazio esaurito su Gmail? Ecco Come liberarsi delle mail inutili con poche - semplici mosse : Gmail è fra i client di posta elettronica più popolari. 15 GB di Spazio all’inizio sembrano sconfinati, con il passare degli anni si finisce per esaurirli o quasi. Google a questo punto propone di aumentare lo Spazio di altri 100 GB investendo 1,99 euro al mese, ma non è una spesa indispensabile. Per fare Spazio non serve mettersi a fare le proverbiali “pulizie di primavera” e sfogliare a mano tutta la corrispondenza alla ...