Basket | La Ge Vi Napoli stravolge i pronostici e viola il Palalaia di Palestrina

(Di martedì 21 maggio 2019) Non finisce mai, ma quanto è bella! Ge.Vi- Citysightseeingè giunta alla partita di non ritorno, alla “bella” a quella da dentro o fuori, senza appello, per la finale, per la gloria, per la promozione potenziale in serie A. Ma com’è nata? Da dove siamo partiti? La prima palla a due chi l’ha alzata a suo favore? È statain gara uno are ie are ildi. Partita perfetta, dove i ragazzi partenopei hanno strappato il primo punto alla compagine laziale, sicuramente favorita, ma che ha dovuto accettare la voglia di vincere degli azzurri di patron Grassi. Un nome su tutti, Adrian Chiera, che in questi playoff sta viaggiando oltre l’immaginazione trascinando con i capelli il sogno di. I laziali, però, sono squadra vera, e coach Ponticiello in gara due, riesce a raddrizzare la barca e pareggiare. ...

