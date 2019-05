Monterotondo | ragazza di 19 anni uccide il padre | l' uomo aveva precedenti

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) A, in provincia di Roma, ieri domenica 19 maggio è avvenuta una terribile tragedia famigliare. Una discussione tra unadi 19, Deborah e suoLorenzo Sciacquatori di 42, sembrerebbe finita in tragedia, presso la loro abitazione in via Aldo Moro. Dalle prime indagini degli inquirenti sembrerebbe che l'sia rientrato in casa, durante la notte, ubriaco e subito dopo avrebbe iniziato a scagliarsi, senza un apparente motivo, contro sua figlia, la compagna e la madre. In seguito nella casa sarebbe arrivata anche la zia di Deborah. Poi quest'ultima, cercando di difendere la madre insieme a sua nonna e sua zia, ha cercato di bloccare l', ferendolo a morte con un pugno. Deborah ha poi chiamato i soccorsi che sono arrivati prontamente sul posto della sciagura, insieme ai carabinieri della zona. I dettagli della vicenda La sciagura è avvenuta a ...

