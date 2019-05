Intese sui diritti tv esteri | da Antitrust multe da 67 milioni

Via libera a Decreto crescita “salvo Intese” ma nessun accordo sui truffati dalle banche. Di Maio esplode : pazienza finita : Via libera del Consiglio dei ministri 'salvo intese' al dl crescita con misure a sostegno dell'economia. nessun accordo invece sul nodo rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche che sarà esaminato in un prossimo Cdm, molto probabilmente il 9 aprile dopo un confronto con le associazioni dei risparmiatori che il premier Giuseppe Conte convocherà per lunedì prossimo. Le distanze fra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il M5S non si sono ...

Dl crescita - ok dal Cdm 'salvo Intese'. Ancora stallo sui rimborsi ai truffati dalle banche : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria vorrebbe inserire nel decreto crescita una norma che modifichi il meccanismo inserito in legge di Bilancio indicando Consap come ente erogatore - così da ...

Dl crescita - il Cdm approva “salvo Intese”. Non c’è accordo sui rimborsi ai truffati delle banche - nuovo incontro martedì : Come annunciato, il Consiglio dei Ministri ha approvato dopo tre ore di discussione il dl crescita con la formula “salvo intese”, già usata per il dl Genova e lo sblocca cantieri, e che consente al governo di ritoccare il testo anche dopo il via libera. È ancora impasse nel governo invece sui rimborsi ai risparmiatori truffati, da settimane al centro di un braccio di ferro tra le forze di maggioranza e il ministro ...