Crolla tetto di locale notturno in Cina | 2 morti e 86 feriti

Brindisi - Crolla il solaio della palestra della scuola : operaio precipita dal tetto - è grave : Parte del solaio della palestra in ristrutturazione di una scuola elementare a Latiano, nel Brindisino, è crollato mentre erano in corso lavori. Un operaio che si trovava sul tetto è precipitato ed è rimasto ferito in modo grave. In una struttura vicina c'erano alcuni bambini che non hanno subito conseguenze.

Londra - forte esplosione a Heron Tower : «Detriti Crollati dal tetto del grattacielo» : Paura a Londra per una forte esplosione che ha colpito la Heron Tower. Il grattacielo è stato isolato e secondo alcuni testimoni l'esplosione avrebbe provocato la caduta di detriti...

Londra - forte esplosione nella Heron Tower : “Detriti Crollati dal tetto dell’edificio” : Diversi testimoni dopo l’esplosione hanno visto un cordone di polizia armato fuori dalle strade. La Heron Tower, terzo edificio più alto in città, si trova nel distretto finanziario di Londra. Tutta la preoccupazione degli utenti dei social media: "Siamo davvero spaventati".Continua a leggere

Maltempo - Crolla il tetto della chiesa durante la messa : 13 morti e 16 feriti in Sudafrica : L’accaduto si è verificato proprio durante la celebrazione di una messa, e il crollo del tetto ha causato almeno 13 vittime. La disgrazia si è verificata in Sudafrica nella città di Dlangubo, a nord di Durban. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dalla stampa locale, secondo cui altre 16 persone sono rimaste ferite nel crollo, causato probabilmente dalle forti piogge che stanno colpendo il paese. L'articolo Maltempo, crolla il tetto ...

Parigi elabora il lutto : “Rivogliamo Notre Dame com’era”. Salvate le torri - due terzi di tetto Crollato. Caccia alle responsabilità. E l’Isis festeggia : Notre Dame non brucia piu', e pure la colonna di fumo che saliva dalla sua sommita' si e' placata. Rimane uno "skyline" diverso, mutilato, con la guglia secolare crollata e che da ieri sera non orienta piu' Parigini e turisti. La celebre guglia, la "flèche", è crollata e buona parte del tetto è stato ridotto in cenere, mentre ancora non è chiara l'entità dei danni all'interno anche se la struttura complessivamente sembra salda, hanno fatto ...

