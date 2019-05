Equitazione | Jumping Nations Cup La Baule 2019 | 32° Emanuele Gaudiano | vince Simone Blum

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Oggi a La, in Francia, si è disputata la prova individuale della prima tappa dellaCup di: sul campo di gara transalpino era presente per l’Italia il solo, che però non ha brillato, chiudendo 32°. Successo di giornata per la tedesca. La gara, composta da una prima scrematura su percorso base e successivo jump-off per determinare il vincitore, ha sorriso all’amazzone tedescasu Dsp Alice, che, dopo il primo netto, ne ha fatto segnare un secondo in 43″33, chiudendo davanti all’elvetico Steve Guerdat su Albfuehren’s Bianca, secondo in 43″82. Completa il podio, scavalcato per un soffio dallo svizzero, l’irlandese Darragh Kenny su Important De Muze, terzo in 43″90. Non raggiunge il jump-off, e non va oltre il 32° posto il nostrosu Chalou, che paga ben ...

