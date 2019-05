Basket | caos in Grecia | l’Olympiacos rifiuta di giocare il derby con il Panathinaikos nei

oasport

(Di sabato 18 maggio 2019) E’ una brutta vicenda che non ha un lieto fine, quella che coinvolge le due rivali storiche delgreco, Olympiacos e. L’ultimo capitolo ha un sapore che si fa fatica anche solo a immaginare: i Reds, una volta viste le designazioni di gara-1 dei quarti di finale dei playoff per il titolo greco proprio contro la compagine allenata da Rick Pitino, hanno deciso di non scendere in campo. Siccome l’Olympiacos è recidivo, scatta in automatico la retrocessione nella seconda lega greca. La vicenda parte dalla scorsa metà di febbraio. Neanche a dirlo,a OAKA, casa abituale del. All’intervallo, sul 40-25, l’Olympiacos, per ordine diretto del presidente Aggelopoulos, decide di non rientrare in campo per protesta contro l’arbitraggio. Nei minuti che si susseguono, non privi di tensione, tra i tanti episodi si segnala quello ...

