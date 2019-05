Figc contro la SuperLega | oggi a Budapest il confronto con la UEFA

La Figc contro la SuperLega : i campionati nazionali si difendono dagli “attacchi” dell’Uefa : Anche la Figc si è espressa in modo contrario in merito alla costituzione di una SuperLega che vada ad intaccare la solidità dei campionati nazionali “Siamo contrari alla costituzione di una Superchampions per due aspetti inderogabili: territorialità e valore della competizione sportiva. I campionati devono sempre giocarsi nel fine settimana e si accede attraverso le singole competizioni nazionali. Non sacrifichiamo il valore del ...

Serie B : scontro Lega B-Figc sui play out - da Palermo accuse sul conflitto d'interesse : In Serie B, siamo al caos totale tra ricorsi, accuse, comunicati e pesanti illazioni, dopo la decisione del Tribunale Federale di retrocedere il Palermo in Serie C e l'altrettanto discutibile decisione del Consiglio di Lega di Serie B di non far disputare i play out. I quotidiani sportivi nazionali di oggi 15 maggio dedicano ampio spazio alle vicende della Serie cadetta, il Corriere dello Sport pubblica uno spazio al presidente della Lega Balata ...

Juve - presentato oggi il ricorso contro Figc e Inter per Calciopoli. L'avv. Chiappero : 'La differenza? Moggi e Facchetti' : Oppure chiediamo una affermazione di tipo diverso che, preso atto della mutata situazione, il Collegio di Garanzia dello Sport o chi per esso, ci dica che quel comportamento, se fosse stato ...

Milan attacca la Procura Figc 'Su cori contro Kessié e Bakayoko non ha fatto nulla' : Auspichiamo altresì la massima collaborazione da parte delle Forze dell'Ordine per individuare e punire i responsabili che con le loro azioni offuscano l'immagine del nostro mondo'. Milan contro la ...

Scudetto 2006 - fissata la data dell’udienza del ricorso della Juve contro Figc - Inter e Coni : Scudetto 2006 – E’ previste per il 6 maggio alle 12 presso il Salone d’Onore del Coni un’udienza del Collegio di Garanzia per “discutere ed esaminare solo ed esclusivamente il ricorso” presentato dalla Juventus contro Figc, Inter e Coni “per l’impugnazione e la riforma del lodo definitivo pronunciato dal Collegio Arbitrale del Tnas”, lo stesso “si era dichiarato incompetente a ...

Figc-Agenzia delle Entrate - intesa per controllare i conti dei club : intesa Figc Agenzia Entrate – Stagione sportiva 2019/2020 nel segno della collaborazione tra Entrate e FIGC. Il direttore dell’Agenzia, Antonino Maggiore, e il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che dà il via libera allo scambio di informazioni utili a verificare l’equilibrio finanziario dei club, per assicurare il […] L'articolo Figc-Agenzia delle Entrate, ...

Serie B - UFFICIALE : ricorso del Foggia contro la Figc per la penalizzazione : ... comma 5, CGS CONI; nel merito, in via principale, accertato e dichiarato il vizio di non conformità della decisione impugnata al principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport, ...

Serie A - la Figc contro la Lega 'Le date del prossimo campionato creano problemi' : ROMA -'Abbiamo appreso oggi che il prossimo campionato di Serie A finirà il 24 maggio, non abbiamo avuto modo di confrontarci con la Lega, ma lo faremo e sono convinto che troveremo un punto di ...

Figc - il procuratore Pecoraro svela : stiamo pensando ad un collegio contro le plusvalenze fittizie” : Il procuratore della FIGC, Giuseppe Pecoraro, ha parlato della questione plusvalenze molto dibattuta negli ultimi mesi “La Federcalcio guidata dal presidente Gabriele Gravina è molto attenta alle plusvalenze nel mondo del calcio. Per questo sta pensando ad un collegio di consulenti sull’argomento, da attivare prima dell’inizio del prossimo mercato estivo. La volontà è quella di avere degli orientamenti e possibilmente ...

Figc - incontro con la Cina. Micciché : 'A in Oriente? No - ok Coppa Italia e Supercoppa' : Oggi spero si possa sottoscrivere un memorandum dove ci siano dei punti fermi sulla futura collaborazione tra il nostro mondo e il mondo cinese".

Incontro Italia-Pechino - si studia la possibilità di far giocare una gara ufficiale in Cina. Ma la Figc frena : Il presidente della Figc Gabriele Gravina in una intervista ai microfoni di Rai Sport mette a tacere le indiscrezioni sulla possibilità di far disputare delle gare della Serie A in Cina. "Con la Cina ...

Domenica incontro Figc-governo cinese : sul tavolo sviluppo var e partite in Cina : Roma – L’organizzazione in Cina entro i prossimi 3 anni, di gare ufficiali italiane, ma anche assistenza e supporto allo sviluppo della tecnologia Var a supporto dei direttori di gara cinesi”. Sono due dei punti al centro della riunione che si terra’ Domenica tra la Federcalcio italiana e alcuni rappresentanti del governo cinese, guidati dal viceministro della Comunicazione Shen Haixiong. Nel corso del vertice, cui ...

Figc - domenica incontro con Governo Cina per Serie A e Var : Figc: Serie A e Var:Organizzazione in Cina, entro i prossimi 3 anni, di gare ufficiali italiane, l'assistenza, supporto allo sviluppo della tecnologia

Assoluzione per Raiola - dopo le frasi contro la Figc : E’ arrivata l’Assoluzione per Mino Raiola, a un anno di distanza dalle frasi pronunciate contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio. La decisione è stata presa dalla Commissione Procuratori nel terzo grado di una vicenda iniziata il 20 marzo 2018 con le dure parole del noto agente contro la mancata convocazione di Balotelli da parte di Luigi Di Biagio, allora CT della Nazionale. Nel dettaglio le sue parole furono: “Questa ...