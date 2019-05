Riccardo e Ida di nuovo insieme? Arriva l’ultimatum

Gossip Uomini e Donne - Riccardo avvisa Ida : “E’ l’ultima opportunità…” : Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne torna a parlare di Ida Platano: l’avvertimento Riccardo Guarnieri, come tutti i fan di Uomini e Donne sapranno, ha richiamato in studio Ida Platano, proponendole di riprovarci. Tuttavia quest’ultima non ha dato una risposta decisa al cavaliere del dating show, arrivando a confessargli di volerci prima pensare. Ma non è finita qua perchè in queste ore Riccardo Guarnieri, in un’intervista a ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : Ida non si fida di Riccardo - ma accetta di incontrarlo : La registrazione del Trono Over di Uomini e donne effettuata il 14 maggio ha sancito diverse discussioni in studio, con il coinvolgimento dei protagonisti del parterre maschile e femminile. Insieme allo scontro tra Stefano Torrese e Pamela Barretta e la decisione di Luisa di abbandonare il programma, la puntata si è concentrata anche sul confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nel precedente appuntamento, il cavaliere aveva espresso il ...

Anticipazioni Uomini e Donne over : IDA e Riccardo ci riprovano ma… : Nelle recenti puntate del trono over di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, RICCARDO Guarnieri ha stupito tutti quanto chiedendo a Maria De Filippi di poter incontrare nuovamente Ida Platano, la sua ex con la quale, la scorsa estate, ha condiviso persino l’esperienza di Temptation Island. Nonostante le perplessità, la donna ha accettato di dare a RICCARDO un’ulteriore possibilità, ma grazie a Il Vicolo delle News appare chiaro ...

Uomini e Donne/ Scontro tra Ida e Riccardo nella nuova registrazione - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni registrazione Trono Over. Armando accusa la redazione di pagare Gemma e Valentina e di rivelare dettagli a Barbara e poi esce

Ida e Riccardo sono tornati insieme? Caos in studio - lei va via : la decisione : Riccardo Guarnieri e Ida Platano di nuovo insieme? Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne Over In quest’ultimo periodo non si è fatto altro che parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri: sono tornati insieme oppure no? Cosa ne sarà dell’ex coppia in futuro? La loro relazione tornerà a far battere i cuori dei fan […] L'articolo Ida e Riccardo sono tornati insieme? Caos in studio, lei va via: la decisione proviene da Gossip ...

Anticipazioni U&D : Ida e Riccardo in stand-by - Pamela lascia Stefano - Armando va via : Martedì 14 maggio è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne: il blog "Vicolo delle News" fa sapere che ci sono stati ben tre addii, molte liti furiose e nessun lieto fine. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono sentiti solo al telefono, ma le cose tra loro non vanno bene: la dama non si fida dell'ex e dice che lui non fa nulla di concreto per riconquistarla. Pamela e Stefano sono tornati in studio per ufficializzare ...

Uomini e Donne - Riccardo si ripropone a Ida ma lei tituba : 'Potevi cercarmi fuori' : Come avevano svelato le anticipazioni dell'ultima registrazione del Trono Over, oggi il pubblico di Canale 5 ha assistito al riavvicinamento di Riccardo Guarnieri ad Ida Platano. A più di 8 mesi dalla loro rottura, i due protagonisti di Uomini e Donne sono tornati al centro dello studio per volere del cavaliere: il pugliese ha chiesto alla sua ex un'altra chance, ma è stato spiazzato dalla stessa quando ha visto la reazione che ha avuto alle sue ...

Uomini e donne - il ritorno di Ida : "Tornare con Riccardo? Ho bisogno di tempo" : Nella puntata di Uomini e donne di martedì 14 maggio 2019, è tornata protagonista dello studio una vecchia conoscenza del dating show: parliamo di Ida, che è stata richiamata dal cavaliere Riccardo perché desideroso di riagganciare i contatti con la donna, da cui si è allontanato otto mesi fa. Alla richiesta di Riccardo su come abbia considerato l'invito in trasmissione, Ida, che aveva lasciato il programma perché innamorata dell'uomo, ha ...

Diretta Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri fa richiamare in studio Ida Platano : Secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Quello di ieri si è concluso con il "confronto a fuoco" tra Armando Incarnato e Barbara De Santi. Secondo il cavaliere la dama non sarebbe sincera, definendola più volte una persona dalla "doppia faccia"; dal canto suo Barbara ha cercato di difendersi, ma la lite sarà finita così? Intanto scopriamo cosa accadrà oggi, grazie anche alle anticipazioni riportate dal portale ufficiale ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida reagisce alla proposta di Riccardo : Riccardo Guarnieri fa una dichiarazione a Ida Platano a Uomini e Donne Il martedì a Uomini e Donne sarà ricco di colpi di scena. Al centro della puntata del programma condotto da Maria De Filippi ci saranno a sorpresa Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere farà un annuncio che sorprenderà tutti, Riccardo ammetterà di voler riprendere a frequentare la sua ex. Dopo la rottura lo scorso settembre e le numerose conoscenze avute nel Trono ...

Anticipazioni Trono Over U&D : Ida torna da Riccardo - Tina si scaglia contro Gemma : Anche questa stagione di Uomini & Donne sta per volgere al termine, eppure le battute finali non smettono di riservare sorprese. Ad alcune – gli scontri implacabili tra Tina Cipollari e Gemma Galgani – il pubblico è già abituato, altre invece hanno colto davvero di sorpresa gli ospiti presenti in studio e gli altri partecipanti del dating show. In particolare, ecco cosa è successo durante le registrazioni effettuate mercoledì 8 maggio, che ...