Il preconsiglio smonta il Decreto Sicurezza Bis

(Di giovedì 16 maggio 2019) Punto per punto, un’obiezione dopo l’altra. I tecnici degli uffici giuridici di palazzo Chigi, quelli dei ministeri a guida M5s ma anche di quelli a guida leghista, stannondo passo passo ilbis presentato da Matteo Salvini. Il, l’organo chiamato a valutare tecnicamente i testi prima del loro arrivo in Consiglio dei ministri, si è riunito per quattro ore e andrà avanti anche domani alla ricerca di una quadra che adesso appare distante.Parlando dei mancati rimpatri Luigi Di Maio aveva definito il leader della Lega “uno studente che non ha fatto i compiti a casa”, adesso dicono fonti vicine al capo politico grillino i “compiti sono stati fatti davvero male. Questoè un pastrocchio”.E alla forzatura di Salvini, che vuole a tutti i costi che il suo provvedimento arrivi sul tavolo ...

