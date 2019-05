Calcio | Lega | ' retrocessione Palermo sopruso giustizialista'

Sconcerti al CorSera : La SuperLega amplierà gli orizzonti - ma allontanerà il Calcio dal sentimento : Mario Sconcerti sul Corriere della Sera di oggi affronta la questione Super Champions. Lo fa partendo da come è cambiato il calcio e più propriamente il modo di usufruirne. Come aveva detto anche Angelo Carotenuto, nell’intervista rilasciata al Napolista, prima il calcio di vedeva solo allo stadio e si tifava per la squadra di casa, l’unica di cui si sapesse tutto e per cui si poteva gioire vedendone le azioni in campo. Oggi il ...

La Lega Pro dedica questa giornata di Calcio a tutte le mamme d’Italia : La stagione regolare di Serie C è terminata la scorsa settimana, decretando i verdetti di promozioni e retrocessioni. Da oggi hanno inizio gli spareggi. Per l’occasione, la Lega Pro ha deciso di dedicare questa giornata di calcio a tutte le mamme d’Italia, visto che oggi è anche la festa della mamma. Ecco la breve nota. “In un giorno speciale dedicato a persone speciali, che sono colonne della vita, la Lega Pro e i suoi ...

Calcio - assemblea della Lega di Serie A : ANSA, - MILANO, 9 MAG - Sarà assegnato in base a un'elaborazione di dati statistici il premio per i migliori calciatori di questo campionato, presentato nell'assemblea dei club, appena iniziata, da ...

Lotito : 'Superlega? No al Calcio dei ricchi! Lazio - spero nel colpo di coda' : VALORI E SPORT - Ha sempre sottolineato l'importanza di valori e sacrificio nel calcio, il n.1 a Formello: 'Il fair play ripercorre tutte le tappe dei valori dello sport: spirito di gruppo, spirito ...

Per la Stampa quella per la SuperLega sarà una guerra tra borghesia e nobiltà del Calcio : Una vera è propria lotta di classe, quello in cui si sta trasformando, secondo La Stampa, la discussione intorno al progetto della SuperLega sostenuta dall’ECA di Agnelli. La borghesia del calcio europeo si è riunito ieri a Madrid per sventare il tentativo di “golpe” (come lo ha definito Urbano Cairo) che la nobiltà starebbe portando avanti con buona pace della meritocrazia di questo sport Nessuna smentita ufficiale intanto ...

Santini elettorali - Lega e Campobasso Calcio : la campagna elettorale per le amministrative si infiamma : Che di fatto infiamma la campagna elettorale delle amministrative del 26 maggio, soprattutto da parte di chi non ama la confusione tra sport e politica. E sicuramente la squadra della città non vuole ...

Ranieri punge la Lazio - il club biancoceleste non ci sta : “affermazioni pesanti - intervenga la Lega Calcio” : Il portavoce della Lazio ha risposto in maniera netta a Claudio Ranieri, chiedendo l’intervento della Lega Calcio “Il mio pensiero in merito alle dichiarazioni di Ranieri è quasi scontato, io credo che su queste dichiarazioni debba intervenire la Lega dato che si tratta di affermazioni gravi e pesanti. Queste affermazioni nascono da una confusione fra tifoso e tesserato, tra persona che fa il tifo per una determinata squadra e ...

Calcio : cessione Palermo - Orlando 'Attendo notizie da Lega' : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha avuto, nella giornata di ieri e di oggi, contatti con il presidente della Lega Calcio di serie B, Mauro Balata, in merito alle notizie sulla cessione della proprietà del Palermo Calcio. Al presidente Balata, si legge in una nota

Calcio - Lega A : "Basta con il razzismo" : Auspichiamo altresì la massima collaborazione da parte delle Forze dell'Ordine per individuare e punire i responsabili che con le loro azioni offuscano l'immagine del nostro mondo".

Coppa Italia – Razzismo Milan-Lazio - la dura condanna della Lega Serie A : “il Calcio è rispetto. Individuare e punire i responsabili” : Cori razzisti nei confronti di Tiemouè Bakayoko nel prepartita di Milan-Lazio, la Lega Serie A condanna duramente l’episodio con un comunicato Ancora episodi di Razzismo nel prepartita di Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Atteggiamento fortemente condannato dalla Lega Serie A che in una notta ufficiale ha annunciato seri provvedimenti: “la Lega Serie A condanna con fermezza gli episodi di Razzismo accaduti in questi ...

Calcio - Lega A : "Basta con il razzismo" : 13.32 Dura presa di posizione dopo i cori razzisti al 'Meazza' in Coppa Italia. La Lega Serie A "condanna con fermezza gli episodi di razzismo accaduti in questi ultimi giorni. Non è accettabile dover sentire nei nostri stadi aggressioni verbali di intolleranza e faremo quanto in nostro potere per contrastare simili accadimenti. Auspichiamo altresì la massima collaborazione da parte delle Forze dell'Ordine per individuare e punire i ...

L’Integrity Tour sbarca a Cagliari per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del Calcio : Tappa a Cagliari per l’Integrity Tour 2019, che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport. Al Centro sportivo Asseminello si sono svolti due workshop, uno dedicato alla prima squadra del Cagliari e l’altro alla Primavera e Under 17. “Il Cagliari è in prima linea nella lotta al match fixing, ...

Incendio Notre Dame - la Lega Calcio francese si mobilita : “aiuteremo economicamente la ricostruzione” : Il presidente della Lega Calcio francese ha reso noto che finanzierà in parte la ricostruzione della Cattedrale parigina “Il mondo del Calcio francese si mobiliterà per aiutare economicamente a ricostruire la cattedrale che fa parte del nostro patrimonio“. Lo annuncia la presidente della Lega Calcio francese (Lfp), Nathalie Boy de la Tour, all’indomani dell’Incendio che ha parzialmente distrutto la cattedrale di ...