GF | Francesca incontra il fidanzato Giorgio per nulla geloso di Gennaro

Grande Fratello 16 - Francesca De André e Gennaro incontrano Roxy e Giorgio Tambellini (video) : Scontro fra titani quello andato in onda stasera al Grande Fratello 16, nella puntata in diretta su Canale 5 condotta da Barbara d'Urso: a contendersi l'applauso del pubblico in studio l'inquilina Francesca De André e l'influencer Roxy, all'anagrafe Rosi Zamboni. La bionda platinata è entrata nella casa di Cinecittà per rispondere alle parole che la figlia del cantautore Cristiano le ha rivolto durante la settimana, dopo la messa in onda delle ...

Grande Fratello 2019 - sesta puntata in diretta : Francesca De Andrè incontra il fidanzato Giorgio e la presunta amante. Francesca Cipriani nella casa : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 Il Grande Fratello 2019 prosegue con la sesta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni sesta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara ...

Grande Fratello 2019 - sesta puntata in diretta : Francesca De Andrè incontra il fidanzato Giorgio : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 Il Grande Fratello 2019 prosegue con la sesta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni sesta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara ...

Anticipazioni Grande Fratello - oggi : entra Giorgio per incontrare Francesca : Il Grande Fratello 16 torna in onda oggi 13 maggio su Canale 5 sotto la conduzione di Barbara d'Urso e la partecipazione degli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Gli spunti di cui discutere saranno numerosi, a partire dai litigi che si sono tenuti in settimana all'interno della casa. A non essere graditi al pubblico sono stati soprattutto gli appellativi usati da Francesca De Andrè nei confronti di Mila Suarez, che hanno portato ...