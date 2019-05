Una botta di vita con la fotocamera dell’iPhone 11 e gli altri melafonini 2019

optimaitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Giunge un contributo molto interessante a proposito dell'iPhone 11 oggi 13 maggio, dopo il punto della situazione condiviso qualche giorno fa sulle nostre pagine. Un contributo interessante, infatti, arriva direttamente da Mark Gurman su Twitter. Sono giorni in cui continuano ad emergere indiscrezioni davvero molto interessanti che riguardano gli iPhone 11, i prossimi smartphone top di gamma che Apple presenterà entro settembre. Al momento non c’è certezza sui nomi che saranno dati ai nuovi iPhone, ma parliamo per ipotesi di iPhone 11, iPhone 11 Max ed iPhone XR.Ebbene nelle ultime ore sono state mostrate in rete le immagini dei tre stampi di questi nuovi smartphone targati Apple e a diffondere le foto, come accennato, è stato Mark Gurman. Non è mai semplice riuscire a far trapelare il design dei nuovi dispositivi dell’azienda di Cupertino, eppure queste immagini degli ...

