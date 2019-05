Meteo | fiumi in piena in Emilia-Romagna | allerta sino a domani Scuole chiuse in alcune

Meteo - allerta rossa per i fiumi : esonda il Savio in Emilia Romagna. Famiglie isolate : Il maltempo che investe l'Italia colpisce in modo particolare l'Emilia Romagna, dove il fiume Savio è esondato. Il corso d'acqua, in provincia di Forlì-Cesena, è...

Meteo - allerta rossa per i fiumi : esonda il Savio in Emilia Romagna : Il maltempo che investe l'Italia colpisce in modo particolare l'Emilia Romagna, dove il fiume Savio è esondato. Il corso d'acqua, in provincia di Forlì-Cesena, è...

Meteo Milano - maltempo in arrivo : attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico è stato emesso a decorrere dalle ore 12 di oggi, sabato 11 maggio. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per le piene dei fiumi : “Per la giornata di mercoledì 8 maggio non sono previsti fenomeni Meteorologici significativi al fini dell’Allerta. La criticità idraulica gialla nelle zone F e D è riferita alla propagazione delle piene nei tratti vallivi di Secchia e Reno. Si segnala la possibilità di deboli precipitazioni che interesseranno prevalentemente il settore occidentale“: lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità fino a domani per le piene dei fiumi : “Generale miglioramento delle condizioni del tempo, non è previsto alcun fenomeno Meteorologico significativo ai fini dell’Allerta. La criticità idraulica è riferita alla propagazione delle piene fluviali nei tratti di valle, prodotte dalle elevate precipitazioni delle ultime 36 ore. Le stesse precipitazioni determinano una criticità idrogeologica nelle aree collinari-montane“: la protezione civile regionale ...

Meteo Milano - maltempo in arrivo : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico è stato emesso a decorrere dalle ore 9 di domani, venerdì 3 maggio. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione, si legge in una nota, consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro ...