LIVE Cecchinato-De Minaur | Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | doppio break del

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : festival dei break in questo inizio di terzo set 4-6 6-3 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l'azzurro e l'australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber.

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Cecchinato manda il match al terzo set. Ruud avanza : Venus intanto scende in campo : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d'Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E' il giorno dell'esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga.

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : il siciliano domina e conquista il secondo parziale 4-6 6-3

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : il siciliano piazza il break ed ipoteca il set 4-6 5-2

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : il siciliano non trema al servizio e resta avanti nel secondo set4-6 3-2

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego perde al terzo set - Cecchinato sotto di un set. Errani lascia Roma con un 6-1 6-0

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : 4-6 nel 1° set - l'azzurro deve inseguire

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego al terzo set piazza il primo break del match - Cecchinato sotto 5-4. Errani perde il primo set 6-1

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : 4-5 nel 1° set - break dell'australiano

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : 3-4 nel 1° set - break dell'australiano

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : 3-2 nel 1° set

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : 2-1 nel 1° set

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego al terzo set contro Khachanov - Cecchinato da poco in campo

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego sotto di un set contro Khachanov - Cecchinato alle 15.30