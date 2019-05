Calendario scolastico 2019/2020 - inizio e fine lezioni - vacanze : la tabella aggiornata ad oggi : Il Calendario scolastico 2019/2020 è in preparazione. Diverse regioni hanno già deliberato in merito all’inizio e la fine delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico. Abbiamo raccolto le date in una tabella, con le regioni suddivise per colori, così da rendere la lettura veloce ed intuitiva. La tabella verrà aggiornata man mano che le altre regioni deliberano. Calendario scolastico 2019/20: chi ha deliberato Ad oggi 12 ...

Calendario anno scolastico 2019/20 regione per regione : inizio e fine lezioni - vacanze - aggiornamento all’11 maggio : In vista del nuovo anno scolastico 2019/2020, alcune regioni hanno già provveduto a deliberare il Calendario scolastico con l’indicazione dell’inizio e della fine delle lezioni, oltre ai periodi di vacanza. A mano a mano che i calendari verranno pubblicati, provvederemo ai nostri lettori gli aggiornamenti regione per regione. Scuola, Calendario scolastico regione per regione per l’anno scolastico 2019/2020 Abruzzo: ...

Calendario scolastico 2019/2020 - inizio e fine lezioni - vacanze : la tabella aggiornata ad oggi : Il Calendario scolastico 2019/2020 è in preparazione. Diverse regioni hanno già deliberato in merito all’inizio e la fine delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico. Abbiamo raccolto le date in una tabella, con le regioni suddivise per colori, così da rendere la lettura veloce ed intuitiva. La tabella verrà aggiornata man mano che le altre regioni deliberano. Calendario scolastico 2019/20: chi ha deliberato Ad oggi 9 ...

Calendario anno scolastico 2019/20 regione per regione : inizio e fine lezioni - vacanze - aggiornamento all’8 maggio : In vista del nuovo anno scolastico 2019/2020, alcune regioni hanno già provveduto a deliberare il Calendario scolastico con l’indicazione dell’inizio e della fine delle lezioni, oltre ai periodi di vacanza. A mano a mano che i calendari verranno pubblicati, provvederemo ai nostri lettori gli aggiornamenti regione per regione. Scuola, Calendario scolastico regione per regione per l’anno scolastico 2019/2020 Abruzzo: ...

Quando finisce la scuola? Date Calendario scolastico 2018/2019 per ogni regione : Quando finisce la scuola e terminano le lezioni nel 2019? Cosa prevede il calendario scolastico delle varie regioni? Il termine della scuola è il momento più atteso per gli studenti. Dà il via a tre mesi circa di vacanza, che serviranno a rigenerarsi in vista dell’anno successivo. Per i docenti si tratta di un momento per rallentare i ritmi, dopo un anno scolastico faticoso. Da regione a regione, la data in cui finisce la scuola cambia. Vediamo ...

Calendario anno scolastico 2019/20 regione per regione : inizio e fine lezioni - vacanze - aggiornamento al 4 maggio : In vista del nuovo anno scolastico 2019/2020, alcune regioni hanno già provveduto a deliberare il Calendario scolastico con l’indicazione dell’inizio e della fine delle lezioni, oltre ai periodi di vacanza. A mano a mano che i calendari verranno pubblicati, provvederemo ai nostri lettori gli aggiornamenti regione per regione. Scuola, Calendario scolastico regione per regione per l’anno scolastico 2019/2020 Abruzzo: ...

Calendario scolastico 2019/2020 - inizio e fine lezioni - vacanze : la tabella in aggiornamento : Il Calendario scolastico 2019/2020 è in preparazione. Diverse regioni hanno già deliberato in merito all’inizio e la fine delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico. Abbiamo raccolto le date in una tabella, con le regioni suddivise per colori, così da rendere la lettura veloce ed intuitiva. La tabella verrà aggiornata man mano che le altre regioni deliberano. Calendario scolastico 2019/20: chi ha deliberato Ad oggi, le ...

Quando finiscono le scuole? Calendario scolastico - data fine lezioni regione per regione : Ultimo ponte vacanziero quello che stiamo per affrontare con la giornata di mercoledì 1° maggio. Poi, rush finale verso la fine delle lezioni relative a questo anno scolastico 2018/2019. Secondo i calendari scolastici diffusi da ciascuna regione, manca poco più di un mese alla chiusura delle lezioni, anche se poi il personale scolastico proseguirà le proprie attività come nel caso degli Esami di Stato. Qui di seguito proponiamo le date di fine ...

Calendario anno scolastico 2019/20 regione per regione : inizio e fine lezioni - vacanze - aggiornamento al 28 aprile : In vista del nuovo anno scolastico 2019/2020, alcune regioni hanno già provveduto a deliberare il Calendario scolastico con l’indicazione dell’inizio e della fine delle lezioni, oltre ai periodi di vacanza. A mano a mano che i calendari verranno pubblicati, provvederemo ai nostri lettori gli aggiornamenti regione per regione. Scuola, Calendario scolastico regione per regione per l’anno scolastico 2019/2020 Abruzzo: ...

Calendario anno scolastico 2019/20 regione per regione : inizio e fine lezioni - vacanze - aggiornamento al 26 aprile : In vista del nuovo anno scolastico 2019/2020, alcune regioni hanno già provveduto a deliberare il Calendario scolastico con l’indicazione dell’inizio e della fine delle lezioni, oltre ai periodi di vacanza. A mano a mano che i calendari verranno pubblicati, provvederemo ai nostri lettori gli aggiornamenti regione per regione. Scuola, Calendario scolastico regione per regione per l’anno scolastico 2019/2020 Abruzzo: ...

Calendario anno scolastico 2019/20 regione per regione : inizio e fine lezioni - vacanze - aggiornamento al 25 aprile : In vista del nuovo anno scolastico 2019/2020, alcune regioni hanno già provveduto a deliberare il Calendario scolastico con l’indicazione dell’inizio e della fine delle lezioni, oltre ai periodi di vacanza. A mano a mano che i calendari verranno pubblicati, provvederemo ai nostri lettori gli aggiornamenti regione per regione. Scuola, Calendario scolastico regione per regione per l’anno scolastico 2019/2020 Abruzzo: ...

Napoli. La Regione vara il Calendario scolastico : inizio lezioni l'11 settembre : La Giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico 2019/2020. Le lezioni avranno inizio mercoledì 11 settembre 2019 e termineranno sabato 6 giugno 2020, per un totale previsto di ...

Scuola. Approvato in Regione il Calendario scolastico 2019-2020. Anche l'anno prossimo tre giornate dedicate allo sport : Per quelle dello sport, come è già avvenuto con successo negli ultimi anni, tramite l'Ufficio scolastico, la Regione stanzierà risorse specifiche. Non si tratta di giorni dedicati al tempo libero in ...

Scuola : in Veneto deciso il Calendario scolastico 2019 - 2020 (2) : (AdnKronos) - Anche in questo calendario, la Regione ha previsto le “Giornate dello Sport” che si terranno il 27, 28, 29 febbraio 2020, di seguito alle vacanze di Carnevale. In questa circostanza gli istituti potranno programmare iniziative finalizzate ad approfondire gli aspetti educativi dell’atti