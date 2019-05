Giro d’Italia | Primoz Roglic mantiene la maglia rosa ma rivela | “non è stata una tappa

sportfair

(Di domenica 12 maggio 2019)ha vissuto una secondadeld’Italia non facile, cometo dallo stesso ciclista a caldoha mantenuto laald’Italia anche dopo la secondadella corsa. Il ciclista sloveno ha parlato a caldo delle sue sensazioni dopo il secondo atto con partenza da Bologna: “Sicuramente non e’unafacile, fra pioggia, fughe e saliscendi – le parole diriportate da Skysport -. Le squadre dei velocisti volevano portare il gruppo allo sprint e questo ci ha permesso di non stressarci. Yates? Nessuno deve avere paura di nessuno, ma solo rispetto“.L'articolod’Italia,lama: “non èunafacile” SPORTFAIR.

