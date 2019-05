Formula 1 – Horner euforico dopo il Gp di Spagna | “il sorpasso di Max su Vettel è stato

Formula 1 - Horner avverte la Ferrari : il Cavallino costretto a guardarsi le spalle nelle prossime gare : Il team principal della Red Bull ha parlato dei valori in pista, sottolineando come a Baku la Ferrari abbia dimostrato un passo peggiore La Red Bull continua a progredire, provando a ricucire il gap con Mercedes e Ferrari che, al momento, appaiono leggermente più avanti. La corsa di Baku ha rimescolato le carte in tavola, con le Frecce d’Argento rimaste davanti, ma con la scuderia di Milton Keynes attaccata al ...

Formula 1 - Chris Horner mette le cose in chiaro : “Verstappen guiderà la Red Bull al 100% anche l’anno prossimo” : Il team principal della Red Bull ha blindato Max Verstappen, confermando che rispetterà il suo contratto in scadenza nel 2020 Il contratto di Max Verstappen scade nel 2020, ma la Red Bull non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia in vista della prossima stagione. photo4/Lapresse La Mercedes ha già preso informazioni sul pilota olandese, che ha ammesso di non avere avuto contatti con Wolff, nonostante le indiscrezioni trapelate per ...

Formula 1 - Chris Horner abbassa l’asticella : “mai posti obiettivi in termini di numero di vittorie” : Il team principal della Red Bull ha parlato degli obiettivi stagionali, soffermandosi anche sulle prestazioni di Max Verstappen La Red Bull si nasconde, abbassando l’asticella per evitare di fallire i propri obiettivi stagionali. Se Helmut Marko lancia segnali di riscossa, Chris Horner getta benzina sul fuoco, volando basso e a far spenti. Photo4/LaPresse Il target da raggiungere secondo il team principal della scuderia di Milton ...

Formula 1 - Horner corregge il tiro sulla benzina della Ferrari : “ha un odore strano - ma…” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlare della benzina della Ferrari, correggendo però il tiro rispetto alle prime dichiarazioni L’odore al naso di Horner continua a rimanere strano, ma la benzina della Ferrari questa volta ha superato l’esame anche del team principal della Red Bull. photo4/Lapresse Dopo aver paventato la possibilità che il carburante utilizzato dal Cavallino fosse illegale (e odorasse di pompelmo), ...

Formula 1 - Horner spaventa la Red Bull : “al momento non pensiamo alla vittoria - ma…” : Il team principal della Red Bull ha provato a fare chiarezza sugli obiettivi della scuderia per questo Mondiale 2019 L’obiettivo era quello di lottare con Mercedes e Ferrari fin dal primo Gran Premio della stagione, ma la Red Bull non è riuscita a mettere in difficoltà i due top team in questo avvio di Mondiale. photo4/Lapresse Una situazione complicata da gestire per Chris Horner, costretto ad abbassare l’asticella dopo ...

Formula 1 - la benzina della Ferrari odora di pompelmo? Helmut Marko deride… Chris Horner : Il consulente Red Bull ha smentito il proprio team principal relativamente all’odore di pompelmo avvertito nel box Ferrari “Il carburante nel garage della Ferrari odora di succo di pompelmo”, con queste parole Chris Horner ha messo in dubbio la legalità della benzina utilizzata dal Cavallino, caratterizzata da uno strano… profumo. Photo4/LaPresse Sulla questione è intervenuto ai microfoni di Auto Bild niente meno ...

Formula 1 - Horner ammette : “siamo in difficoltà - importante capire cosa ci differenzia dalla Ferrari” : Il team principal della Red Bull ha parlato delle prestazioni della propria monoposto, sottolineando come si tratti di una vettura complicata La Red Bull non è ancora al livello di Mercedes e Ferrari, ne è convinto Chris Horner considerando le ultime prestazioni di Verstappen e Gasly. Photo4/LaPresse L’olandese è riuscito a limitare i danni in Australia e Bahrain, ma la distanza dagli altri due top team è sembrata netta. Interrogato ...