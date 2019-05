Bergamo | scomparsa Federica studentessa 17enne | i familiari | ' Aiutateci a trovarla'

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019) Sono ore d'ansia e di grande preoccupazione per ie gli amici diTomasoni,diciassettenne residente a Romano di Lombardia, popoloso comune nel cuore della pianura bergamasca. Ieri, venerdì 10 maggio, è uscita di casa con uno zainetto e ha fatto perdere le sue tracce. Il genitori della giovane, preoccupati, hanno già presentato denuncia diai carabinieri e la stanno cercando dovunque. LaIntorno alle 16:00 di ieri,Tomasoni è uscita dalla sua abitazione di Romano di Lombardia e non ha più dato notizie di sé. Non vedendola rientrare, verso sera, i genitori, hanno provato a chiamarla al telefono, ma a quel punto si sono resi conto che la ragazzina aveva lasciato a casa il suo smartphone. Così, hanno provato a contattare i cugini e alcuni degli amici di, sperando che la ragazzina si trovasse con loro. Ma purtroppo nessuno, ...

