Servizi sociali | l' inchiesta si allarga al piano di zona

Prova a costringere il nipote di 4 mesi a bere birra : Servizi sociali pronti a intervenire : Probabilmente pensava di fare qualcosa che avrebbe avuto successo sui social e per questo a messo in pericolo il nipotino. Ma ora, secondo quanto riportato dalla stampa locale, potrebbero intervenire i servizi sociali. William Daniel Camacho Díaz, un insegnate di Ferrenafe, nel nord-ovest del Perù, ha Provato a costringere il nipotino di soli 4 mesi a bere birra e ha poi postato il video su Facebook. Nel filmato (che è stato poi rimosso) si vede ...

Servizi sociali? No grazie : Maria (utilizzerò un nome di fantasia) ha quarant'anni e ha passato in Italia la seconda metà della sua vita. Il Sudamerica dell'infanzia è il luogo da cui è partita ventenne con il marito. Qui sono nate le sue figlie e qui, probabilmente, passerà il resto della sua vita, ma per l'anagrafe, i Servizi sociali, la questura, resterà sempre una straniera, in bilico tra diritti negati e paternalistiche ...

L’Aquila - in 10mila nelle new town. Quartieri dormitorio senza Servizi e socialità - tra cedimenti e infiltrazioni : A 10 anni dal terremoto che ha devastato L’Aquila, siamo andati a toccare con mano lo stato della ricostruzione. Il nostro viaggio è passato anche dalle 19 New town, le abitazioni provvisorie “a tempo indeterminato” volute da Berlusconi per offrire una potente immagine di efficenza nella fase post-sisma. Oggi sono ancora lì, ormai resi Quartieri dormitorio, totalmente privi di servizi o spazi per la socialità. Inizialmente assegnati ...

Spinse da un ponte l'amica : per lei due giorni di carcere e 38 di Servizi sociali : Taylor Smith, la 19enne di Washington che aveva spinto "per gioco" l'amica Jordan Holgerson da un ponte durante una giornata fra amici nell'agosto 2018, è stata condannata a due giorni di carcere, a 38 giorni di servizi sociali e al pagamento di un'ammenda di 300 dollari. Lo riporta HuffPost Us.La vittima, di soli 16 anni, dopo la caduta aveva riportato la rottura di diverse costole e la perforazione dei polmoni. L'incidente le aveva ...

Agrigento - arrestato l’avvocato Arnone : revocato l’affidamento ai Servizi sociali : L’avvvocato ed ex consigliere comunale di Agrigento, Giuseppe Arnone, tornerà in carcere. I poliziotti della Digos della Questura di Agrigento hanno eseguito un’ordinanza di revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali per il legale ed ex esponente di Legambiente. Ad emettere il provvedimento è stato il tribunale di Sorveglianza. Arnone, ha ricevuto la notifica da parte di tre agenti della Questura direttamente al palazzo di ...