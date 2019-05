Napoli | arrestati il killer della piccola Noemi e un complice

Napoli - marijuana per il concertone antagonista di piazza Dante : arrestati cinque spacciatori africani : Nel corso di controlli predisposti ed effettuati nel centro storico e nelle adiacenze di piazza Dante in occasione del concerto del prmo maggio, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia ...

Pretendono 25 euro per una cartolina : due 18enni torinesi arrestati a Napoli : Volevano vendere una cartolina a 30 euro e quando hanno ricevuto un 'no' come risposta sono passati alle minacce. Per questo motivo sono finiti in manette due 18enni di Torino arrestati all'esterno ...