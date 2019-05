Chiede il reddito di cittadinanza - ma il marito viene sorpreso a lavorare (in nero) : I primi due furbetti scoperti in provincia di Palermo nel corso di un controllo dei carabinieri: sono stati denunciati

Reddito di cittadinanza - utenti derisi sulla pagina Facebook dell'Inps. Il presidente Tridico Chiede scusa : toni inadatti : ROMA - 'Inps si scusa per alcuni toni utilizzati per la gestione della pagina Facebook 'Inps per la Famiglia', che non rispecchiano i valori e la missione dell'Istituto'. Lo dichiara in una nota il ...

Reddito di cittadinanza - sfottere chi lo riChiede è roba da miserabili : È vero, i social ci raccontano quasi sempre una piccola, parziale porzione di realtà. Quasi sempre. Ed è altrettanto vero che potersi nascondere dietro computer e tastiera o, addirittura, dietro l’anonimato, acuisce – o peggiora – reazioni e comportamenti. Eppure, secondo me, quello che sta accadendo in queste ore sulla pagina Facebook dell’Inps descrive abbastanza bene un certo modo di sentire che si è diffuso, purtroppo, nel nostro ...

Reddito di cittadinanza - social manager dell’Inps “blasta” i commentatori : “Avete tempo per i selfie con le orecchie da coniglio ma non per Chiedere il pin?” : Il Reddito di cittadinanza è pronto a prendere il via e, contestualmente, la pagina Facebook “Inps per la famiglia”, che dovrebbe dare risposte proprio su questa misura e sulla verifica degli importi, è stata letteralmente invasa da migliaia di commenti degli utenti che, pur di non fare le code all’Inps o di non stare le ore in attesa di risposta da parte di qualche call center, hanno riversato lì i loro dubbi ...

Chi può riChiedere il reddito di cittadinanza : Il reddito di cittadinanza viene erogato al nucleo familiare. Il richiedente, maggiorenne, deve essere: Italiano o dell’Unione Europeacittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;titolare di protezione ...

Come riChiedere il reddito di cittadinanza : La domanda per il reddito di cittadinanza può essere presentata attraverso il sito dedicato, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali. Tutti i moduli possono essere scaricati a questo link https://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/richiedi Le informazioni contenute nella domanda del reddito di cittadinanza sono comunicate all’Inps entro dieci giorni lavorativi ...

I nuovi moduli per Chiedere il Reddito di cittadinanza : Sono stati pubblicati sul sito Internet dell'Inps il modello aggiornato per la presentazione della domanda del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza e i nuovi modelli Com Ridotto ed ...

Reddito di cittadinanza - sono online i nuovi moduli per Chiedere il sussidio : Previsti requisiti più favorevoli per l’accesso al Reddito per i nuclei con disabili e la documentazione aggiuntiva richiesta agli stranieri per ottenere l’assegno

Reddito di cittadinanza - online i nuovi moduli per riChiedere il sussidio : I nuovi moduli per il Reddito e la pensione di cittadinanza sono stati pubblicati dall'Inps e sono ora disponibili sul sito dell'istituto di previdenza. I nuovi modelli tengono conto anche delle modifiche alla misura approvate in Parlamento. Il primo aprile è arrivato lo stop temporaneo alle domande online proprio in attesa dei nuovi moduli.Continua a leggere

Ecco i nuovi modelli per Chiedere il Reddito e la pensione di cittadinanza. Domande a quota 853mila : L’Inps ha aggiornato la modulistica alle nuove regole. Criteri di accesso più favorevoli alle famiglie con disabili gravi, che avranno un sussidio più alto. Gli extracomunitari dovranno presentare una certificazione del Paese d’origine tradotta e legalizzata dal consolato italiano....

Ho deciso di Chiedere il reddito di cittadinanza. Così - armata di santa pazienza - eccomi in fila al Caf : Tra cataclismi annunciati e ritardi che, per ora, non si sono verificati, da pochi giorni si è messa in moto la macchina che porterà ad erogare il reddito di cittadinanza. Da oggi e per le prossime settimane ilfattoquotidiano.it farà raccontare questa macchina a chi la vive sulla propria pelle. A scrivere per noi Vera Eropo, necessario pseudonimo dietro cui si cela una reale cittadina del Centro Italia. Vera ha circa 40 anni, è laureata in ...

Reddito di cittadinanza : come riChiedere l’Isee e compilare la Dsu : Il Reddito di cittadinanza, richiedibile a partire dal 6 marzo 2019, è una misura che serve per sostenere quei soggetti che vivono al di sotto della soglia di povertà – stimata dall’Euro Istat in 780 euro mensili – e per ricollocarli, in base a un patto per il lavoro, nel mercato del lavoro. Considerata la finalità dello strumento, rivolto appunto ai soggetti meno abbienti, le norme contenute nel D.L. n. 4/2019 – che istituisce appunto ...

Milano - Ncc in protesta contro il governo : "In fila per Chiedere reddito di cittadinanza" : Milano, 13 marzo 2019 - Ncc in protesta a Milano contro la nuova regolamentazione introdotta dal governo. Un presidio di autisti è stato organizzato sotto il palazzo della Regione Lombardia. "Visto ...

Reddito - Ncc in fila per riChiederlo alle Poste : Decine di autisti in fila davanti agli uffici postali di Roma, Torino, Napoli e Firenze per chiedere il Reddito di Cittadinanza. E' la protesta rivolta al Governo dei conducenti NCC che, in tutta ...