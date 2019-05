Un esorcismo per la statua di Vergato criticata da Pillon

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) Ladinon smette di far discutere e ora spunta perfino l’ipotesi. Dopo le critiche giunte dal senatore leghista Simoneche ci aveva visto un “satanasso con il pene eretto” e dopo una raccolta firme per coprirla col cemento, ladel piccolo comune sull’appennino bolognese potrebbe finire nelle mani di un esorcista.Il sindaco della cittadina Massimo Gnudi e l’artista Luigi Ontani sono esterrefatti dinanzi alle dichiarazioni e agli intenti di Davide Fabbri, che si proclama “diacono esorcista della Milizia dell’Arcangelo Michele”. L’uomo ha annunciato tramite Facebook che nella giornata del 9 maggio terrà un rito purificatore ai piedi della.“Giovedì 9 Maggio venite al mionel bolognese. Fermiamo questo inferno e il suo simbolo: quella...

Dagherrotipo1 : Siamo al TOP !!!!!!!!!! Quindi ora anche ci vorrà l'esorcismo per i quadri del Caravaggio, Goya ecc. ecc ???