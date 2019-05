Social Network e calcio | la Serie A maglia nera | solo la Juve nella top ten dei club

(dal blog) Ultimissime dal fantaparlamento dei Social network : (dal blog) Ultimissime dal fantaparlamento dei social network Ci siamo. Pietro Raffa, blogger su Espresso e Huffington Post, twitta entusiasta che Salvini ha fatto 90 retweet e 536 like, mentre la risposta della Boldrini lo ha surclassato: 546 retweet e 2269 like: “Vincere fuori casa è ancora più bello!”, esclama. Luca Dini, direttore di Glamour, conta i commenti critici a Salvini (oltre 200 su 261!) e dice che Twitter non rappresenta il ...

Forza Italia : contro i troll sui Social Network sia obbligatorio l’uso del codice fiscale : Chiunque è libero di pubblicare quel che vuole su Twitter, Facebook e Instagram, purché si sappia a chi appartenga l’account. Forza Italia scende in campo contro i falsi profili social, a cominciare dal fenomeno dei troll. E con una proposta di legge ad hoc chiede maggiore trasparenza e più chiarezza. Sono gli «onori e oneri dello stare sui social...

Lo Sri Lanka ha riaperto i Social Network dopo gli attentati terroristici di Pasqua : Lo Sri Lanka ha riaperto i social network che erano stati resi irraggiungibili dopo gli attentati terroristici di Pasqua, in cui sono morte 253 persone. Subito dopo gli attacchi contro tre chiese e tre alberghi nella capitale del paese, Colombo, e

Social Network e bufale - il monologo di Crozza che fa riflettere : “Fate come me - cancellate il vostro profilo Facebook”. Poi la spiegazione : Nel monologo in apertura di Fratelli di Crozza, in prima serata su Nove, Maurizio Crozza ragiona su Social network e Facebook: “Tra un mese si vota per le Europee e pare che ci sia già un bel movimento. Google ha scovato 6mila account che spacciano fake news, metti che ognuno di loro ne faccia 10 al giorno, entro un mese sono in arrivo quasi due milioni di bufale fresche. Vi prego fratelli: non crediamo a tutto”. Video Nove L'articolo Social ...

La famiglia ai tempi dei Social network : Una famiglia (Getty Images) Lo smartphone sul tavolo a cena, la musica e i video dai tablet, i social network come tema quotidiano di discussione e luogo di confronto costante. Il web è parte integrante della vita di una famiglia. Sarebbe anacronistico pensare che i bambini e i giovani possano vivere lontani dalla tecnologia e soprattutto dal mondo della condivisione, per questo rapporti e relazioni interpersonali devono cambiare passo. “La ...

Chiudere i Social Network serve davvero a qualcosa? : (foto: Carsten Koall/Getty Images) Per arginare la diffusione di notizie false e divisive all’indomani degli attentati costati la vita a quasi 300 persone la domenica di Pasqua, il governo dello Sri Lanka è ricorso a una misura drastica, bloccare temporaneamente l’accesso ai principali social network e i programmi di messaggistica istantanea: Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Viber, Snapchat e Facebook Messenger sono da giorni ...

I disastri sui Social Network ci hanno fatto diffidare dell’utopia della connessione : Milano. Circa un anno fa, alla fine di marzo 2018, BuzzFeed pubblicò un documento interno che era stato scritto da uno dei vicepresidenti di Facebook, Andrew Bosworth, un paio di anni prima, nella primavera del 2016. Il documento veniva chiamato dentro all’azienda “The Ugly”, ed era un esperimento a

Sri Lanka - perché bloccare Facebook e i Social Network dopo l’attentato è un rischio : La chiesa colpita dall’attentato in Sri Lanka, in cui sono morte 310 persone (foto di Tharaka Basnayaka/NurPhoto via Getty Images) Facebook e YouTube sono stati momentaneamente sospesi in Sri Lanka a seguito degli attentati di Pasqua, che hanno causato la morte di 310 persone. Il governo ha scelto di bloccare i social media per prevenire ogni tipo di discorso che possa amplificare l’odio e per limitare la circolazione di fake news sulle ...

Lo Sri Lanka ha fatto bene a chiudere i Social Network dopo gli attentati? : Secondo Kara Swisher, tra le più famose ed esperte giornaliste di tecnologia, sì: e la questione non è solo dello Sri Lanka

Vinicio Capossela : il nuovo album - i Social Network e il ritiro in Irpinia : Il cantautore Vinicio Capossela si racconta in un’intervista e dice la sua contro i social network Vinicio Capossela, il cantautore italiano, si racconta in un’intervista a Vanity Fair. Al settimanale Capossela dice la sua sui social network e la rete, quelli che lui definisce come il mezzo che si è impadronito di noi, “lo spettro […] L'articolo Vinicio Capossela: il nuovo album, i social network e il ritiro in Irpinia ...

Lush abbandona i Social network. È l’inizio di una rivoluzione o un fuoco di paglia? : Qualche giorno fa Lush, il brand di prodotti cosmetici sostenibili –quelli delle bombe da bagno, per capirci– ha annunciato, sul suo profilo Instagram inglese, di voler abbandonare tutti i suoi profili social. Profili che hanno numeri importanti: 573mila like su Instagram, 423mila su Facebook, 202mila follower su Twitter.Visualizza questo post su InstagramWe're switching up social.? ? Increasingly, social media is making it harder ...

Vinicio Capossela : «I Social Network - la peste dei nostri giorni» : Vinicio CaposselaVinicio CaposselaVinicio CaposselaVinicio CaposselaVinicio CaposselaVinicio CaposselaVinicio CaposselaVinicio CaposselaVinicio CaposselaVinicio CaposselaVinicio Capossela«Nei mesi passati in quella casa nel paese in abbandono, mi sono sentito come un ammutinato che cerca riparo nella bellezza… In fondo, in quel luogo dimenticato, cercavo rifugio da un’epoca pestilenziale, proprio come accadeva ai tempi del Boccaccio… ...

5 patologie nate con l'avvento dei Social network : Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Pinterest, e la lista potrebbe continuare per molte altre righe, sono solo alcuni dei social network che hanno cambiato il nostro modo di comunicare negli ultimi anni. Se da un lato l'immediatezza comunicativa e globale può essere un bene, dall'altro abusandone possono insorgere alcune patologie sociali che prima non esistevano. Di seguito 5 patologie nate con l'avvento dei social network.

Pinterest si quota in Borsa : il Social Network delle foto vale 16 miliardi : Pinterest (Getty Images) La stagione delle quotazioni eccellenti nel comparto tecnologico a Wall Street sta entrando nel vivo. Giovedì 18 aprile anche Pinterest, il social network per condividere fotografie, video e immagini ha fatto il suo debutto a New York raggiungendo una valutazione di 16 miliardi di dollari, sopra le ultime stime che valutavano la società attorno ai 12 miliardi. Le aspettative non sono state tradite. Il titolo ha ...