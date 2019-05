Sicilia | via libera al nuovo contratto per regionali 2

Sicilia : via libera al nuovo contratto per regionali : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Via libera definitiva al nuovo contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti della Regione Siciliana. Oggi pomeriggio, all'Aran Sicilia, il presidente Accursio Gallo e le organizzazioni sindacali hanno firmato il testo del nuovo contratto, così come modificato

Sicilia : Asael - 'Politica decida futuro ex province - rinviare elezioni' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Riguardo al futuro delle ex province la politica decida urgentemente cosa fare e, in attesa dei risultati del tavolo tecnico con il governo nazionale e dell'individuazione di un sistema stabile di finanza locale che perimetri con esattezza ruoli e funzioni, si rinviino

Trova in mare una bottiglia di plastica con quattro messaggi all’interno. Aveva viaggiato dalla Francia alla Sicilia : Roberto Chifari L’incredibile scoperta di un bambino di 13 anni che ha Trovata a Petrosino, nel trapanese, una bottiglia con quattro messaggi scritti da una ragazza francese Mario ha 13 anni e ha fatto un’incredibile scoperta. Nel mare del suo paese a Petrosino, in provincia di Trapani, ha Trovato una bottiglia. All’interno c’erano quattro messaggi scritti a mano da una ragazzina francese che Aveva lasciato andare la bottiglia da ...

Pensioni : 1 giugno in piazza - in Sicilia al via assemblee organizzate : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - La tutela delle Pensioni, una legge sulla non autosufficienza, il diritto all’assistenza sanitaria adeguata e la riduzione delle tasse. Sono alcune delle motivazioni che porteranno i pensionati, con i sindacati di categoria Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilpensionati, in piazza

Messina - le tradizioni popolari e religiose della Sicilia : al via il ciclo di seminari sui beni culturali : Il giornalista Marco Grassi interverrà su "L'araldica in Sicilia, una scienza sconosciuta". Su "I beni architettonici in Sicilia e l'arte di farli conoscere" relazionerà Nino Principato, architetto e ...

Sicilia : in viaggio sulla locomotiva 685 - nell'isola tornano i treni a vapore : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - tornano, in Sicilia, dopo nove anni, i treni a vapore. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dei treni storici che il 10, 11 e 12 maggio, sulla linea Catania-Caltagirone potranno viaggiare sulla 'regina' la locomotiva a vapore 685 del deposito locomotiv

Sicilia - al via Fiera Mediterranea del Cavallo : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Tutto pronto per la Fiera Mediterranea del Cavallo, la più grande manifestazione equestre del Sud Italia, in programma dal 10 al 12 maggio 2019, nella Tenuta Ambelia a Militello in Val di Catania. L’iniziativa è della Regione Siciliana, che ha mobilitato gli assessorati

Lascia l’Arma dei carabinieri e diventa suora dopo un viaggio a Medjugorie : la storia di Ilenia Siciliani : È amante dello sport, appassionata della maratona e delle moto. E ora ha deciso di Lasciare la divisa dell’Arma dei carabinieri per indossare la tunica verde delle Missionarie della Divina rivelazione. È la storia di Ilenia Siciliani, 26 anni, che ha maturato la vocazione di farsi suora dopo un viaggio a Medjugorie. Adesso si prospetta un nuovo cammino fatto di fede per la giovane originaria di Roccasecca, in provincia di Frosinone, che fino ...

Burrasca di scirocco in Sicilia : circolazione ferroviaria sospesa sulla Messina-Palermo : E’ interrotto dalle 06:50 il tratto di linea ferroviaria fra Caronia e S. Stefano di Camastra, sulla linea Messina–Palermo, per la presenza di un albero sui binari. sospesa la circolazione anche fra Barcellona e Patti, sia nel tratto di linea “lento” che su quello veloce, per guasti alla linea elettrica di alimentazione dei treni causati dal forte vento e per la presenza di un telone sulla linea elettrica fra le stazioni ...

Sicilia : via a stabilizzazione precari - Cisl Fp 'dopo Pasqua le graduatorie' : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Tutto pronto alla Funzione pubblica per far partire la stabilizzazione dei precari della Regione Siciliana. Ad annunciarlo è la Cisl Fp Sicilia. "Le graduatorie, necessarie per l'inserimento a tempo indeterminato della prima tranche di precari, saranno pubblicate subit

Europee : Milazzo in lista in Sicilia - resta fuori La Via : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - Giuseppe Milazzo in lista e l'eurodeputato uscente del Ppe Giovanni La Via resta fuori. In Sicilia se l'aggiudica il commissario regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè la sfida sul candidato da piazzare nelle liste di Firza Italia. Come apprende l'Adnkronos, anc