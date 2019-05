Partorisce nel McDonald’s, butta il neonato nel water e tira lo sciacquone: non andrà in carcere

Non andrà in carcere la donna californiana accusata di aver tentato di annegare il suo bambino appena nato in un bagno all'interno del McDonald's dove lavorava. Sarah Lockner, 27 anni, se l’è cavata con quattro anni di libertà vigilata. Inizialmente era accusata di tentato omicidio. La donna era nel bel mezzo del suo turno di lavoro come cassiera presso il fast food a Redwood City, in California, quando iniziò a lamentarsi di crampi allo stomaco. Poco dopo un suo collega scoprì una grande quantità di sangue nel bagno, che secondo Lockner era il risultato di un "ciclo abbondante", secondo un rapporto di Mercury News del 2017. Poco dopo, un’altra collega ha raggiunto la soglia del bagno e ha visto la donna vicino ad un neonato che era “a faccia in giù in una tazza” del bagno. A quel la Lockner sarebbe arrossita e l’avrebbe esortata a non chiamare la polizia. La donna ha però chiamato le forze dell'ordine che, una volta arrivate sulla scena, hanno trovato il neonato “senza respiro e senza polso”. Dopo essere andato in coma farmacologico il piccolo si è miracolosamente ripreso ed ora sta bene, secondo Mercury News.

