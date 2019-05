Il thriller psicologico Draugen ha finalmente una data di uscita

eurogamer

(Di giovedì 9 maggio 2019) Tramite un recente comunicato, Red Thread Games ha annunciato che il suohaunadi. Il gioco è atteso su PC a partire dal 29 maggio e metterà il giocatore nei panni di Edward Charles Harden e la sua compagnia Lissie alla ricerca di Betty, sorella dell'uomo.Per l'occasione, gli sviluppatori hanno inoltre pubblicato il background dei due protagonisti dell'opera:"Edward Charles Harden ha passato tutta la sua vita in una vecchia casa ad Hanover (Massachusetts) da solo, con la sola compagnia della sua collezione di insetti e di centinaia di libri. La sua sola parente in vita è sua sorella minore Elizabeth, tuttavia pur essendo la luce della sua vita i due tendono a vedersi di rado. In seguito Elizebeth sparisce durante un viaggio in Norvegia ed Edward dovrà affrontare le sue paure per andare a cercarla. Lissie è invece una giovane donna che ...

