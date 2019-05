Formula 1 - Il GP del Brasile potrebbe spostarsi a Rio de Janeiro

Formula 1 - la conferenza del GP Spagna con Vettel - Bottas - Sainz - Gasly e Russell : Il futuro del GP di Spagna , quello d'Interlagos, ma soprattutto le prosepettive per un Mondiale che finora ha visto la Mercedes chiudere le prime quattro gare con altrettante doppiette. Di questo si ...

Formula 1 – Il Gp del Brasile pronto a spostarsi a Rio de Janeiro nel 2020 - ma San Paolo promette battaglia : Il presidente del Brasile ha annunciato lo spostamento a partire dal 2020, ma gli organizzatori del Gp di Interlagos rispondono di avere un contratto che comprende anche la prossima stagione Il Gran Premio del Brasile dovrebbe svolgersi a Rio de Janeiro nel 2020 e non più a San Paolo, l’edizione del 2019 dunque si tratterebbe dell’ultima sulla pista di Interlagos. LaPresse/Photo4 A rivelarlo è il presidente del Brasile Jair ...

Formula 1 – Punto bonus per il giro veloce - Verstappen critico sulla novità del 2019 : “favorisce le squadre di punta” : Max Verstappen critica la novità introdotta nella stagione 2019 di Formula: ecco perchè il Punto bonus per il giro veloce non piace all’olandese della Red Bull La stagione 2019 di Formula 1 ha introdotto un’importante novità, quella del Punto bonus per il pilota più veloce in gara. Non tutti però hanno apprezzato questa novità, tra coloro che la criticano c’è anche Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha così ...

Bell & Ross presenta la sua collezione 2019 ispirata al mondo della Formula 1 : «Velocità» è la parola d'ordine della collezione R.S.19 firmata da Bell & Ross. Per celebrare il quarto anno di corse fianco a fianco con il team di Renault F1, il marchio orologiero franco-svizzero ha deciso di proporre una serie di modelli esclusivi che strizzano l'occhio al mondo dei gran premi, rendendo omaggio ai colori delle monoposto guidate da Nico Hülkenberg e Daniel Ricciardo. Ecco allora il BR V3-94 R.S.19 e il BR 03-94 R.S.19, ...

Formula 1 - Ferrari : Camilleri fiducioso ma risultati 'al di sotto delle nostre ambizioni' : I risultati della Ferrari nelle prime gare della stagione di Formula 1 sono stati "al di sotto delle nostre ambizioni". È l'ammissione di Louis Camilleri, amministratore delegato della Ferrari , che ...

Formula 1 - Kimi Raikkonen e il futuro del piccolo Robin : “gli piacciono i motori - ma se vorrà fare il ballerino…” : Il pilota finlandese ha parlato del futuro del figlio, sottolineando come sia già orientato verso una vita di… motori Di padre in figlio, capita spesso che la passione del genitore venga poi trasmessa ai suoi eredi. Succede nel calcio e anche nei motori, così come in ogni campo della vita. LaPresse/Photo4 Potrebbe accadere pure in casa Raikkonen, dove il piccolo Robin pare essersi già innamorato del mondo di papà Kimi. A rivelarlo è ...

Formula Kite World Championships – Terminato il Mondiale - il Garda si candida come Capitale dello sport outdoor : Chiude il Mondiale Formula Kite Foil Pascucci e nasce la candidatura del Garda come Capitale degli sport outdoor I 40 nodi “Ruggenti” del lago di Garda, chiudono il “2019 Pascucci Formula Kite World Championships”, che si è corso questa settimana sulle acque del Garda di Lombardia, al largo della penisola di Campione (Tremosine). Una giornata con troppo vento, una con pioggia, nelle altre un vero festival dei colori ...

Turismo - giro di vite sull'abusivismo e riFormulazione dell'imposta di soggiorno : «Il mondo delle imprese turistico-ricettive è fortemente provato da una pressione fiscale che va oltre ogni sostenibilità - ha rilanciato Bocca - e che si mantiene sopra la media dell'Eurozona. Il ...

Coppa Italia Formula Windsurfing – Tutto pronto per l’evento dell’11 e 12 maggio a Ravenna : Coppa Italia di Formula Windsurfing nel weekend dell’11 e 12 maggio a Ravenna, presso l’Adriatico Wind Club di Porto Corsini: verrà assegnato il premio Memorial Ballanti-Saiani Torna la Coppa Italia di Formula Windsurfing e ad ospitare la prima tappa del 2019, il weekend del 11 e 12 maggio, è l’Adriatico Wind Club di Porto Corsini, Ravenna. La gara, valida anche come prima tappa di specialità del circuito del ...

Formula 1 - che stilettata di Vettel ai tifosi tedeschi : parole durissime del pilota della Ferrari : Il pilota della Ferrari ha accusato i tifosi tedeschi di lamentarsi sempre, andando spesso alla ricerca del negativo Mai soddisfatti e troppo negativi, così Sebastian Vettel parla dei suoi connazionali tedeschi in un’intervista al ‘Der Spiegel’: “sarebbe meglio mostrare più sostegno, serenità e lealtà“. photo4/Lapresse Queste le parole del pilota della Ferrari, che si dice d’accordo con la star del ...

Formula 1 - per la Ferrari è giunto il momento della svolta : previste importanti novità in vista del Gp di Spagna : I tecnici di Maranello stanno mettendo a punto alcune novità che vedranno la luce in Spagna, sede del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 Il tempo è scaduto, la Ferrari non può più aspettare perchè la Mercedes scappa e le gare diventano sempre meno. Ne mancano ovviamente molte alla fine della stagione, ma le Frecce d’Argento hanno già piazzato quattro doppiette, facendo scattare un grosso campanello d’allarme a ...

Il CEO di AMD parla della "Formula speciale" di PS5 : PlayStation 5 sta arrivando. Finora non è stata annunciata ufficialmente da Sony, ma il system architect, Mark Cerny, ha recentemente iniziato a parlarne.Una delle prime cose che abbiamo imparato è che la console di prossima generazione presenterà un chip AMD. L'amministratore delegato dell'azienda, Lisa Su, ha recentemente discusso della partnership con Sony, affermando che il chip aiuterà ad alimentare la "formula speciale" di PS5."Siamo ...

Formula 1 - Ross Brawn difende le scelte della Ferrari : “ottima la strategia in qualifica a Baku - ma…” : Il direttore tecnico di Liberty Media si è soffermato sulle scelte della Ferrari in occasione delle qualifiche del Gp di Baku Il Gp di Baku ha certificato la superiorità della Mercedes in questo avvio di stagione, caratterizzato da quattro doppiette che hanno scavato un solco tra le Frecce d’Argento e gli altri team. Eppure la Ferrari avrebbe avuto l’occasione di evitare questo disastro, se solo Leclerc non avesse investito in ...

Senna - il mago della pioggia che morendo ha rivoluzionato la Formula 1 : Quella che lui ha trovato venticinque anni fa raggiungendo il su Dio dopo aver rivoluzionato quel mondo di folli cavalieri moderni che non lo dimenticherà mai.