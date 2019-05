Così Oseghale ha ucciso Pamela La requisitoria dell' accusa

agi

(Di giovedì 9 maggio 2019) "A uccidereMastropietro sono state due coltellate inferte da Innocent". È la dura ladavanti alla corte d'assise di Macerata, dove si sta svolgendo il processo nei confrontio spacciatore nigerianoto di aver violentato,e fatto a pezzi la 18enne romana, per poi abbandonarne i resti nelle campagne di Pollenza, all'interno di due trolley. Il sostituto procuratore Stefania Ciccioli ha spiegato che "l'overdose si deve escludere categoricamente: non c'è stata nè nel senso di mera intossicazione, nè come causaa morte" e che a uccideresono state "due coltellate" inferte dall'unico imputato. "Chiusa a chiave dopo lo stupro" "voleva fuggire, doveva tornare a casa, ma non gli è stato permesso" di lasciare l'appartamento di Via Spalato, perchél'aveva chiuso a chiave quando ...

