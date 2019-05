Cina | Di Maio | ' aumentato del 15 per cento export dall' Italia alla Cina'

Matteo Salvini avviCinato dalla leghista : "Sai cosa devi fare?" - imbarazzo in pubblico - Di Maio umiliato : "Ma molla Di Maio". Ha fatto il giro del web il video di Matteo Salvini avvicinato a Vinitaly da una leghista di ferro. La signora, pasionaria, si avvicina al vicepremier per il saluto di rito e gli sussurra qualcosa all'orecchio. Salvini risponde con un sorriso piuttosto imbarazzato con abbraccio e

Signora si avviCina a Salvini : 'Ma quando molli Di Maio?' - lui la abbraccia (VIDEO) : Per molti quello tra Lega e Movimento Cinque Stelle è un matrimonio che ha le ore, anzi le settimane, contate. Le elezioni europee sembrano rappresentare, per molti, la deadline destinata a rappresentare un momento in cui, in Italia, potrebbe aprirsi una nuova pagina politica. Quella che sarebbe, eventualmente, dettata dalla deflagrazione di questioni che potrebbe rendere incolmabili le distanze tra le due forze che compongono le maggioranze, ...

Di Maio : 'Preoccupa deriva ultra-destra della Lega e viCinanza a negazionisti Olocausto' : Il ministro e leader del Movimento 5 Stelle, Luigi di Maio, si è detto molto preoccupato per la vicinanza della Lega, in ambito europeo, a partiti dichiaratamente di ultra-destra che arrivano anche al punto di negare l'Olocausto. Per questo, ha anche affermato che il M5S non farà parte di quell'alleanza europea sovranista a cui sta appunto lavorando Salvini. Di Maio: 'Preoccupato per vicinanza della Lega a movimenti di ultra-destra' Il ...

Verona - Di Maio : "ViCinanza governo a poliziotta offesa" : ''La mia più sentita vicinanza e quella del governo alla poliziotta offesa e insultata da quel cafone a Verona. Un abbraccio a chi ogni giorno lavora per garantire la nostra sicurezza. Il Paese è con ...

Luigi Di Maio - il pollo perfetto : dalla Cina agli Stati Uniti - Renato Farina lo fa a pezzi : Luigino Di Maio è a New York e punta su Washington. È andato lì con il capo chino e il cappello da cow boy. Quando è arrivato in America, aveva ancora le guance insalivate dal bacione di Xi Jinping, il quale pare si sia commosso per la beata ignoranza di Gigino, che convinto dell' eleganza di un ges

Cina - Nato e Venezuela : Usa in pressing su Roma Di Maio : alleanza solida : Il segretario di Stato americano Pompeo torna a bacchettare l’Italia per l’adesione al progetto cinese della nuova Via della Seta, definendola «deludente». Luigi Di Maio risponde che «si tratta solo di un accordo commerciale e non politico», rivendicando insieme il diritto sovrano del nostro paese di fare i propri interessi, e la volontà di restare...

Via della Seta - Di Maio rassicura gli Usa : 'Con Cina nessuna alleanza geopolitica' : L'accordo di Roma con Pechino ha scopi puramente commerciali. E' quanto a rassicurato il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio al segretario al Commercio americano Wilbur Ross durante l'...

Usa - Di Maio promette la «fase 2» Ma difende l'intesa con la Cina : Entro il 10 aprile il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dovrà incardinare il Def, Documento di economia e finanza, sulla variazione del Pil prevista per il 2019. È ancora sostenibile l'...

Di Maio a New York : “Non sono qui per rassicurare sulla Cina. Sosteniamo accordo commerciale Juncker-Trump” : “Questa missione era già stata prevista e rimandata per lo shutdown. sono contento che capiti in questa settimana perché avrò modo di spiegare al nostro alleato, gli Stati Uniti, che siamo alleati e vogliamo restare nella Nato e siamo partner commerciali. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio. “Non sono qui per rassicurare ma per portare avanti ancora di più le relazioni politiche e commerciali” dice rispondendo a chi gli chiedeva se la ...

Italia-Cina - via libera all'intesa ma è scontro tra Salvini e Di Maio : Poi ci sono le intese istituzionali, come quella siglata dal ministero dell'Economia per evitare le doppie imposizioni fiscali con Pechino. A pochi, tuttavia, è sfuggito che alla vigilia di ...

Intesa con la Cina - i 4 punti sui cui Salvini e Di Maio proprio non si accordano : «Non mi si venga a raccontare che in Cina ci sia il libero mercato - insiste Salvini -, non mi si dica che lo Stato non interviene nell'economia e nell'informazione». Gli altri temi della discordia ...

Sicurezza - Tav - Reddito e Cina Di Maio si riprende il palcoscenico : Luigi Di Maio si sta riprendendo il palcoscenico del governo ribadendo la centralità politica e numerica del Movimento che, ricordiamolo, lo scorso marzo quasi doppiò la Lega: 32,7% contro il 17.7% rapporto che ora i sondaggi (con il valore che possono avere) danno invertito: 23% Segui su affaritaliani.it

Memorandum Cina-Italia - Salvini : “In ballo c’è nostra sicurezza”. Di Maio : “Accordo vale 2 - 5 mld” : Tensione Lega-M5S dopo la firma del Memorandum Cina-Italia. Il vicepremier Matteo Salvini: "Non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato". La replica di Di Maio: "Salvini ha il diritto di parlare, io come ministro del Mise ho il dovere di fare i fatti e i fatti sono la firma di accordi per 2,5 miliardi".Continua a leggere