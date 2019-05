Pakistan | Asia Bibi è arrivata in Canada | aveva scontato 8 anni in carcere per blasfemia

Il calvario di Asia Bibi è finito : la donna - accusata di blasfemia in Pakistan - ora è in Canada : Asia Bibi, la donna cristiana accusata di blasfemia in Pakistan, condannata a morte e poi scarcerata, ha lasciato il paese e adesso può ricongiungersi con la famiglia. Fonti del ministro degli Esteri Pakistano hanno dichiarato che la donna ha lasciato il Pakistan di sua spontanea volontà e come riporta l’Ansa il suo avvocato ha dichiarato che ora si trova in Canada.Asia ha affrontato un lungo calvario: nel 2009 la donna, ...