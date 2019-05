Microsoft To-Do per Windows 10 | email contrassegnate per tutti

Microsoft To-Do per iOS si aggiorna : email contrassegnate per tutti : Durante la giornata di ieri, Microsoft To-Do si è aggiornato per iOS introducendo le mail contrassegnate per tutti. Cosa c’è di nuovo? Integrazione con Microsoft Planner: le attività a te assegnate in Planner (disponibile per account di lavoro e scolastici) appariranno nella lista “Assegnati a me” in To-Do. Da oggi puoi abilitarla in To-Do. email contrassegnate: ora puoi contrassegnare email nella tua casella di posta personale Microsoft ...

Microsoft : “Gli assistenti virtuali domani dialogheranno come fossero persone” : All’evento per sviluppatori Build 2019, la multinazionale americana ha presentato le sue nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale

Microsoft potrebbe essere al lavoro su un controller pensato per i giocatori con problemi alla vista : Pochi mesi fa, Microsoft ha lanciato l'Xbox Adaptive controller per i giocatori con disabilità. Il dispositivo ha già avuto un impatto sulla vita di molti, ma sembra che Microsoft voglia rendere ancora più accessibili i giochi in futuro. Come segnala Windows Central, LetsGoDigital ha individuato un brevetto che incorpora un pannello Braille in un controller wireless Xbox Elite.Il pannello Braille nella parte posteriore sembra adattarsi in modo ...

Microsoft Word userà l’Intelligenza Artificiale per produrre testi con meno errori : Scrivere comporta una creatività che al momento solo gli esseri umani hanno. Però non si può fare a meno anche delle competenze necessarie per comporre testi corretti sotto il punto di vista grammaticale e sintattico. Chi ha la dote della creatività, ma scricchiola sulla grammatica, presto potrà beneficiare dell’aiuto dell’Intelligenza Artificiale di Microsoft Word. Come spiega Microsoft sul blog ufficiale, l’Intelligenza ...

Il Solitario di Microsoft - il Royal Baby. Zuckerberg. L'agenda di oggi - Ninja · la piattaforma italiana per la digital economy : Saranno svelate le novità riguardanti il mondo Android e quelle legate all'Intelligenza artificiale. Le notizie che forse ieri ti sei perso C'è un bicchiere di Starbucks in una scena di Game of ...

Microsoft : novità per le mappe di Bing [Build 2019] : L’evento Build 2019 ha mostrato i piani di Microsoft per i suoi differenti servizi, dando nuove opportunità ai developer che sfruttano le mappe di Bing. novità Microsoft Fra le novità annunciate da Microsoft per Bing Maps troviamo tre grossi aggiornamenti, due dei quali riguardano gli SDK (Software Development Kit). Il colosso di Redmond ha sviluppato dei nuovi kit per iOS, Android e Mixed Reality. La copertura delle due grosse piattaforme ...

Alternative a Microsoft Access per Linux : Il pacchetto Office di Microsoft mette a disposizione una serie di programmi molto validi fra cui Access. Tuttavia, esso non è disponibile per tutti i sistemi operativi. In questa nuova guida odierna vi elencheremo una leggi di più...

Alternative a Microsoft Office per Linux : Microsoft Office è sicuramente la suite di applicazioni desktop più popolare presente sul mercato poiché contiene al suo interno tantissime applicazioni fra cui Word, Excel e PowerPoint. Tuttavia, essa non è disponibile per tutti i leggi di più...

Partnership tra JP Morgan e Microsoft per Blockchain : Ancora una volta stiamo lavorando in sinergia con il mondo dell'impresa per far ripartire l'economia reale".

Microsoft cancella l’obbligo di cambiare la password di Windows ogni 60 giorni : è un danno per la sicurezza : Trovare una password efficace e facile da memorizzare per accedere a Windows è complicato. Doverla cambiare ogni 60 giorni è un’odissea. Eppure per anni gli utenti aziendali di Windows sono stati costretti a questo tormento in nome della sicurezza. Con il risultato che, esaurita la fantasia, le password diventano via via più banali e facili da “bucare” per gli hacker. O che, per evitare dimenticanze, si finiva per scriverle su ...

Samsung si prepara a lanciare il servizio PlayGalaxy Link e Microsoft permette il mirroring su PC delle notifiche su vari Galaxy : Samsung ha deposito presso l'Ufficio Brevetti statunitense (USPTO) la richiesta di registrazione del marchio "PlayGalaxy Link". Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Samsung si prepara a lanciare il servizio PlayGalaxy Link e Microsoft permette il mirroring su PC delle notifiche su vari Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Microsoft collabora con la Cina per tecnologie dedicate alla sorveglianza e alla censura : Microsoft invece, ci tiene a puntualizzare che 'i ricercatori conducono ricerche fondamentali con importanti studiosi ed esperti di tutto il mondo per far progredire la nostra comprensione della ...

Microsoft To-Do si aggiorna per iOS : allegati nelle liste condivise : Durante la giornata di oggi, Microsoft To-Do si è aggiornato per iOS introducendo la possibilità di inserire allegati nelle liste condivise e altre novità. Changelog Ora è possibile inserire allegati anche nelle liste condivise. Migliorata la stabilità della sincronizzazione. VoiceOver annuncerà quando un file viene caricato con successo. VoiceOver annuncerà quante attività vengono selezionate durante l’editing di una lista. Download La nuova ...

Microsoft nel "club del trilione" - sorpassa Apple per capitalizzazione : Microsoft entra nel 'club del trilione', diventando la terza società americana ad aver superato i mille miliardi di dollari di valore di mercato, dopo Apple e Amazon. Il titolo del colosso di Redmond fondato da Bill Gates ha aperto la giornata di contrattazioni a Wall Street con un balzo di oltre il 5%, oltrepassando i 130,51 dollari e superando per la prima volta la soglia del trilione di capitalizzazione, a 1002 miliardi di ...