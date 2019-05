L’appello dei Prodigy per la salute mentale | “Non soffrite in silenzio”

optimaitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La morte di Keith Flint, in quel tragico 4 marzo, è ancora un silenzio assordante, ma non abbastanza da mettere il resto a tacere: l'appello deia tutti i fan (e non solo) è una spinta a non lasciarsi andare, a non prendere quella direzione senza ritorno che diventa un buco nero capace di divorare. La band di Breathe e Firestarter, nelle ultime ore, ha pubblicato un messaggio di speranza e incoraggiamento rivolto a tutte le persone che si trovano nel vortice della depressione:È stato un periodo tremendo per tutti, nelle ultime settimane dalla morte di Keef. Se state combattendo con la depressione, la dipendenza o con tendenze suicide, vi preghiamo di non soffrire in silenzio. Idanno pieno supporto alla campagna per migliorare ladi tutti e per darle il rispetto che merita.Il frontman Keith Flint, infatti, è morto togliendosi la vita nella sua casa ...

amnestyitalia : Il fenomeno dei #BambiniSoldato è ancora tristemente attuale. In alcune regioni del Congo centinaia di minori sono… - enricoferrara76 : RT @ArturoMinervini: “Mio figlio è autistico, ha paura della folla ma quando è al San Paolo è felice”. #Mertens aveva raccolto subito l'app… - OptiMagazine : L'appello dei @the_prodigy per la salute mentale: 'Non soffrite in silenzio' -