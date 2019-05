Ti voglio bene Dries | buon compleanno

NBA - Durant si sfoga : 'Odiato come LeBron ma va bene così : voglio solo vincere' : Non parla spessissimo, ma quando lo fa spesso dice cose interessanti. Magari controverse, ma interessanti. E proprio prima del via dei playoff, i terzi consecutivi che affronta con la maglia dei ...

Kikò Nalli : "Chi parla male di Tina Cipollari non entra in casa mia. Le voglio molto bene" : Un discorso veramente di cuore quello di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari ad oggi concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. Argomento principale del tutto proprio il rapporto con i suoi figli e con Tina, ex moglie con la quale però il parrucchiere intrattiene ancora un bellissimo rapporto.I due sono stati sposati per 15 anni, e ad oggi vivono ancora sotto lo stesso tetto seppur non... contemporaneamente: "Siamo stati ...

Maradona e Pelè : c’eravamo tanto odiati. Ma anche no. Ora si vogliono bene : c’eravamo tanto odiati, ma il tempo addolcisce tutto, siamo cambiati noi ed è cambiato il mondo per questo – amico mio – ti faccio una social-carezza che sancisce in maniera definitiva il nostro nuovo rapporto. Avanti con i kleenex, momento di commozione. Diego Maradona e Pelè, due opposti che si incontrano. Finalmente. Era ora. Divisi da vent’anni di età (O Rey è del 1940, Diego del 1960), da una acerrima rivalità (Brasile vs ...

Forza Italia - Toti : “voglio bene a Berlusconi e va aiutato nel suo desiderio - ma lui e noi dobbiamo fare una riflessione” : “Io voglio bene a Berlusconi, e ovviamente avrà il mio voto come è normale che sia. E’ una persona a cui dobbiamo tanto e che tutti quanti dovrebbero aiutare per questo suo desiderio, cioè tornare in un’assemblea elettiva, quella di Strasburgo, dopo tutto quello che ha passato molto ingiustamente. Però non sono i suoi manifesti elettorali 6×3 che risolvono i problemi di Forza Italia“. Sono le parole pronunciate ai ...

Inter - Cattelan : 'Icardi? Io gli voglio sempre bene' : Alessandro Cattelan , presentatore e tifoso dell' Inter , parla a Sky Sport prima del match con l'Atalanta: 'Icardi? Io gli voglio sempre bene, in queste settimane l'ho visto di più seduto sugli spalti dello stadio che in campo. Spero che il pubblico si metta alle ...

"Qui sto bene - voglio restare" : al centro di Torre Maura anche un italiano : di Silvia Mancinelli Carmine è un italiano di 55 anni che entra ed esce dal centro di accoglienza di via dei Codirossoni, a Torre Maura , da quando martedì pomeriggio sono iniziate le prime proteste ...

La dedica di Stash a Mahmood : "Ti voglio bene" : Il giovane Mahmood dopo la vittoria della 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 è riuscito a salire in cima alle classifiche con il suo brano molto apprezzato e ascoltato "Soldi". Infatti, ...

Stash dei The Kolors sorprende - la dedica a Mahmood : “Ti voglio bene” : Stash dei The Kolors scrive a Mahmood: la dedica prima dell’Eurovision sorprende i fan Questo è sicuramente un momento d’oro per Mahmood che, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019, è riuscito a salire in cima alle classifiche musicali con il brano Soldi. Il cantante è anche molto apprezzato all’estero e, in vista della […] L'articolo Stash dei The Kolors sorprende, la dedica a Mahmood: “Ti voglio bene” ...

Politano a DAZN : “voglio chiudere bene la stagione ed essere riscattato” : La 29esima giornata di Serie A si è chiusa con la sconfitta dell’Inter a San Siro contro la Lazio, risultato che rende ancora più incerta la lotta per il terzo e quarto posto, gli ultimi due piazzamenti che consentono di partecipare alla Champions League nella prossima stagione. I nerazzurri hanno però l’occasione di rifarsi presto […] L'articolo Politano a DAZN: “Voglio chiudere bene la stagione ed essere ...

Bati ti voglio bene : 50 perché : 50, perché conserva ancora una qualità che nel calcio, ma potremmo dire nel mondo, è sparita: la riconoscenza.

La Confessione (Nove) - Gomez a Fabio Volo : “Linus critica i suoi libri?”. “Non credo legga molto. È un po’ stronzo - ma gli voglio bene” : Venerdì 29 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è Fabio Volo. Il giornalista gli mostra la foto di Linus, a sua volta ospite del programma nella stagione precedente. “Lei a Radio Deejay ha fatto per lungo tempo “Il Volo del mattino”. Linus è stato seduto qui. Di lei ha detto: “E’ un ragazzo molto complicato sotto il punto di vista affettivo”. E’ vero?”, chiede il direttore de ...

Valtteri Bottas F1 GP Bahrein 2019 : “Non mi sono mai sentito così bene e voglio subito il bis” : Valtteri Bottas ha aperto il suo fine settimana del Gran Premio del Bahrein 2019 di Formula Uno con grande serenità e consapevolezza nei propri mezzi. Il finlandese della Mercedes, infatti, è apparso decisamente tranquillo nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana della gara di Sakhir. “A Melbourne ho vissuto una bellissima sensazione – spiega il numero 77 – però, come è chiaro, non si tratta che di ...

Michele Bravi di X Factor - prime parole dopo l'incidente : 'Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene' : Michele Bravi torna a parlare dopo mesi di silenzio dall'incidente . Lo scorso novembre il cantante di X Factor è nel quale è morta una donna, una motociclista di 58 anni. Un episiodio che lo ha ...

Michele Bravi rompe il silenzio dopo l’incidente : “Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene” : Michele Bravi torna a parlare dopo il lungo silenzio seguito al grave incidente dello scorso novembre nel quale ha perso la vita una donna. E su Twitter scrive: “Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene”. Secondo quanto ricostruito anche grazie a una consulenza cinematica disposta dalla Procura di Milano, una manovra brusca compiuta dal cantante avrebbe causato lo scontro con una motociclista di 58 ...